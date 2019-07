Kuba širi internet pristup na domove i kompanije

Oni koji su do sada putovali na Kubu kako bi uživali u tropskoj klimi, kolonijalnoj arhitekturi i oldtajmer automobilima, verovatno su se susreli s jednim nezgodnim problemom – sporim i skoro pa nedostupnim internetom. Međutim, izgleda da će se to uskoro promeniti. Naime, ovoga ponedeljka na snagu je stupio novi niz propisa kojima bi trebalo svima na ostrvu da se omogući bolji pristup internetu, piše The New York Times.

Mada će kubanska vlada i dalje kontrolisati komercijalni pristup internetu, Wi-Fi i mrežni internet trebalo bi uskoro da postanu dostupni domovima i kompanijama. Kuba je uvela internet u 1990-ima, ali pristup je godinama bio ograničen i strogo kontrolisan, delom zbog zabrinutosti vlade da bi slobodan protok informacija mogao da ima potencijalno subverzivno dejstvo.

„Kubanska vlada je sve vreme svesna toga da je pristup internetu potreban ako želi da se modernizuje ekonomija, ali istovremeno je bila zabrinuta da bi to moglo da dovede do subverzije u društvu“ rekao je politikolog William LeoGrande sa univerziteta American University u Vašingtonu.

Iako novi propisi dopuštaju građanima povezivanje na internet putem vlastitih rutera i druge opreme, još uvek ne dozvoljavaju privatnim mrežnim operaterima da osiguravaju tu uslugu, s čime se i dalje osigurava monopol državne komunikacijske kompanije Etecsa.

Kako god bilo, takav korak će verovatno ojačati turistički sektor Kube jer će sada razne kompanije, poput restorana, kafića i privatnih iznajmljivača, moći svojim gostima da ponude Wi-Fi; skoro obaveznu uslugu u većem delu sveta, ali još uvek izuzetno retku na Kubi.

Izvor: New York Times

Podelite s prijateljima

Tweet