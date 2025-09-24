Kucaj da te ceo svet razume: WhatsApp dobio prevođenje poruka

WhatsApp je dobio novu funkciju za prevođenje poruka, koja omogućava korisnicima Android i iPhone uređaja da prevode poruke u četovima i grupama.

Dok iOS korisnici mogu da je koriste samo ručno – tako što tapnu na opciju „Prevedi“ – korisnici Androida mogu da uključe automatski prevod, što omogućava da sve poruke u jednoj konverzaciji budu prevedene bez potrebe da se svaka posebno tapne.

„Od danas postepeno uvodimo prevod poruka za Android i iPhone korisnike, i to za nekoliko jezika za početak, a plan je da se kasnije dodaju i drugi“, saopštili su iz kompanije u utorak. „Ako vidite poruku na jeziku koji ne razumete, sada je dovoljno da je duže pritisnete i tapnete na ‘Prevedi’. Izaberite jezik sa kog ili na koji želite da se poruka prevede i skinite ga kako bi bio sačuvan za buduće prevode“.

Nova funkcija podržava preko 19 jezika na iOS uređajima, dok će korisnici Androida moći da prevode tekst na engleski, španski, hindi, portugalski, ruski i arapski jezik. WhatsApp je dodao i da je funkcija osmišljena tako da zaštiti privatnost korisnika, jer se prevod obavlja direktno na uređaju, bez slanja sadržaja na servere kompanije.

„Prevod poruka je napravljen tako da štiti privatnost vaših razgovora. Zato se prevodi obavljaju na vašem uređaju, pa niko ne može da im pristupi“, navodi se u saopštenju. U aprilu je WhatsApp uveo i novu opciju Advanced Chat Privacy, koja štiti osetljive informacije razmenjene u grupnim i privatnim četovima.

Prošlog meseca aplikacija je predstavila i novu bezbednosnu funkciju koja pomaže korisnicima da prepoznaju potencijalne prevare kada ih neko ko nije u njihovim kontaktima doda u novu grupu.

Meta ističe da više od tri milijarde ljudi iz preko 180 zemalja koristi WhatsApp za razmenu poruka i video pozive.