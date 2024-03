Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Excel korisnički interfejs menjao se kroz vreme a možda najveća promena je nastala sa verzijom 2007, uvođenjem ribona. Od tada su funkcionalnosti grupisane prema srodnosti, u trakama alata- ribonima, najčešće korišćene opcije su postale deo Home ribona, a klikom na File korisnik bi ušao u Background View u okviru koga ima mogućnost za podešavanje i manipulisanje dokumentima. Korisnički interfejs se i dalje menja, u kom pravcu ide?

Svaki Windows prozor poseduje traku alata (Title Bar), gde možemo da vidimo naslov aktuelnog dokumenta, traku alata brzog pristupa, opcije za manipulaciju prozorom… Pošto već dugo, u okviru različitih Windows aplikacija, postoji neka varijanta polja za pretraživanje ono već neko vreme postoji i u Excel-u. Inicijalno, ova opcija se zvala „kaži mi šta želiš da uradiš“ (Tell Me What You Want To Do), a od poslednje objavljene verzije zove se prosto „pretraga“ (Search). U ovo polje možete upisati pun naziv ili deo naziva pojma za pretragu i Excel će ponuditi opcije koje možete da aktivirate, sačuvane dokumente čiji je pojam pretrage deo, uputstva za traženje pomoći… Na sličan način možemo pretraživati vrednosti i iz kontekstnog prozora koji pozivamo desnim klikom miša iznad ćelije ili selektovanog opsega.

Traka alata brzog pristupa (Quick Access Toolbar) nalazi se u gornjem levom uglu Excel prozora i u okviru nje se obično nalaze opcije kojima često pristupamo. Na primer, to mogu biti opcije Undo, Redo, Print… Jedna od ponuđenih opcija je ona za automatsko snimanje dokumenata (AutoSave), koja je predstavljena slajderom kojim uključujemo ili isključujemo njen rad. U osnovi, ona postoji u dve verzije. Ako posedujete tradicionalnu instalaciju Excel-a snimanje se vrši na lokalnom računaru, a ako koristite Microsoft 365 (Office 365) pretplatu snimanje se vrši na OneDrive repozitorijumu. Tom prilikom, pamti se istorija verrzija. Ova opcija je aktivirana u svim Microsoft Office aplikacijama nakon instalacije. Iako automatsko snimanje, u većini slučajeva, može da bude jako korisno nekada ova opcija ume i da smeta. Excel može snimiti dokument pre nego što ste ga finalizovali, pa razmislite da li želite da ona bude automatski uključena.

Sadržaj ribona i trake alata brzog pristupa može se lako prilagoditi. Desnim klikom iznad trake alata brzog pristupa prikazaće se kontekstni meni u kome se nudi opcija za prilagođavanje sadržaja- Customize Quick Access Toolbar. Aktiviranjem ove opcije dodajemo ili izbacujemo prečice ka različitim Excel funkcionalnostima. Na sličan način možemo prilagoditi sadržaj ribona, uključiti ili isključiti prikaz pojedinih ribona…

Pošto u budućnosti očekujemo sve veću integraciju alata veštačke intelingencije u Office, u vidu servisa Microsoft Copilot, verovatno će u nekim novim verzijama Excel-a navedene funkcionalnosti biti još intuitivnije.

