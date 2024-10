Kupite Spark 20 Pro+ u A1 i dobijate TECNO BT zvučnik na poklon!

TECNO pokreće specijalnu promociju za sve entuzijaste tehnologije i muzike koji planiraju kupovinu novog telefona kod A1 operatera! U periodu od 8. oktobra do 30. novembra, kupovinom modela Spark 20 Pro+, kupci će dobiti sjajan poklon: TECNO BT zvučnik!

Akcija važi u A1 prodavnicama, u njihovim online shopovima kao i kod A1 partnera. Ne propustite priliku da unapredite svoje muzičko iskustvo uz novi TECNO Spark 20 Pro+ i dobijete zvučnik koji će vas oduševiti! Ovaj prenosivi zvučnik obezbeđuje izvanredan kvalitet zvuka i savršen je za sve koji žele da uživaju u omiljenim melodijama gde god da se nalaze.

Da biste iskoristili ovu fantastičnu ponudu, potrebno je da se nakon kupovine registrujete na web stranici gde takođe možete videti pravilnik: www.tecno-mobile.com/rs/

TECNO Spark 20 Pro+ nudi izvanredan odnos između cene i kvaliteta, spajajući snažne performanse sa prostranim kapacitetima za skladištenje, uz moderni dizajn koji privlači pažnju. Njegove pouzdane karakteristike i vrhunska funkcionalnost čine ga savršenim izborom za sve vaše svakodnevne potrebe, bilo da se radi o radu, zabavi ili komunikaciji.

Sa G99 ultra brzim procesorom, ovaj telefon obezbeđuje brzo i glatko korisničko iskustvo, omogućavajući vam da lako multitaskujete između aplikacija. Prostrana memorija do 256 GB ROM-a i 16 GB RAM-a pruža dovoljno prostora za sve vaše fotografije, video zapise i aplikacije, dok moderan dizajn osigurava da se telefon savršeno uklapa u vaš stil. Uz to, dugotrajna baterija od 5000mAh i brzim punjenjem od 33w omogućava vam da uživate u svim funkcijama bez brige o čestom punjenju. Savršen je za svakoga ko traži kvalitetan uređaj koji ne samo da ispunjava, već i prevazilazi očekivanja! *Za više informacija o uslovima preuzimanja poklona, posetite Tecno sajt i sajt A1 ili se obratite direktno u radnjama. Akcija traje od 08.10. do 30.11. ili do isteka zaliha.

