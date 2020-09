Kupovina i prodaja od sada i preko Limundo aplikacije

Mobilna trgovina, mCommerce, će doživeti rast za 68% do 2022. godine kako sve više ljudi bude kupovalo preko svojih telefona, piše Forbes. U nedavnom izveštaju eMarketer-a, pod nazivom The Future of Retail 2020 (Budućnost maloprodaje 2020), navodi se da će rast e-trgovine dostići 666 milijardi dolara na američkom tržištu ove godine i 845 milijardi do 2022. godine. Andrew Lipsman, glavni analitičar eMarketer, zaključio je da će mobilna trgovina podstaći skoro 50% te eCommerce prodaje 2022.

Međutim, do porasta će doći organski ako su trgovci maloprodaje spremni da prihvate transformaciju u smeru mobilizacije, s obzirom da su potrošači danas spremni da prihvate mobilni uređaj kao mehanizam za kupovinu proizvoda lakše nego prethodnih godina. U ovom smeru krenuo je i poznati srpski aukcijski sajt i objavio Android mobilnu aplikaciju koja sadrži sve što i postojeći Limundo sajt, ali uz nekoliko novina i to:

Pamćenje naloga

Korisnici ne moraju više da kucaju svoje kredencijale svaki put kada žele da kupe ili da prodaju nešto, odmah su ulogovani. Za sajt kao što je Limundo ovo je od posebnog značaja, kako bi njihovi korisnici mogli da stignu da licitiraju na aukcijama koje se uskoro završavaju ili na primer ako se kasno sete da žele da kupe nešto, a ta aukcije se uskoro završava.

Nova sekcija – Pratim

Uz ovu novinu korisnici mogu da prate svog omiljenog prodavca, kategorije koje ih interesuju, pretragu po nekoj ključnoj reči i slično što će dosta olakšati pretragu.

Saradnja sa City Express kurirskom službom

Ova saradnja koju je Limundo sklopio obećava mnogo bolje cene nego kod drugih (do 20 kg košta 240 rsd), plus korisnici mogu direktno iz aplikacije da pozovu kurira, i ne moraju da zovu telefonom i diktiraju podatke. Takođe, u narednom periodu Limundo planira da doda i praćenje pošiljki koje su poslate na ovaj način, direktno u Limundo mobilnoj aplikaciji.

Prikaz Kupindo predmeta

Još jedna novina je i integracija Kupinda. Prilikom pretraživanja korisnici sada vide i predmete sa Kupinda, na taj način kupci imaju bolju ponudu pa mogu lakše da uporede cene i odaberu onu koja im najviše odgovara. Za sada integracija je samo na nivou liste predmeta, a kupovina se obavlja na Kupindu, ali ukoliko bude interesovanja Limundo planira da omogući i kupovinu kroz Limundo aplikaciju.

Važno je napomenuti da je ovo tek prva faza, u planu su mnoge nadogradnje, poput notifikacija, dorade dizajna kako bi bio lakši za korišćenje, kreiranje iOS aplikacije, rad na ubrzanju Android aplikacije i mnoge druge stvari. Do tada aplikaciju možete preuzeti za Android telefone sa Google Play Store-a i Huawei App prodavnice.

