Kupovina savitljivog telefona u 2019. godini – skupa greška ili ostvarenje snova?

Dok kompanije polako predstavljaju “telefone budućnosti” u vidu savitljivih i sklopivih uređaja koji stižu da, makar u perspektivi, zamene mobilne telefone, sajt Phonearena poziva na oprez. Naime, oni su obrazložili zbog čega investicija u novu generaciju uređaja nije pametna, naročito u 2019. godini. Jedno je sigurno – takva investicija je izuzetno skupa, budući da svi najavljeni uređaji imaju cenu od oko 2000 evra/dolara ili više…

Savitljivi telefoni su trenutno eksperimentalni uređaji

Verovatno vam ne moramo previše objašnjavati ovu tezu. Iako su svi uređaji najavljeni za izlazak do polovine godine, i dalje je sasvim jasno da nije sigurno kakvo će iskustvo doneti. Niko van kompanija Samsung i Huawei, koje su za sada jedine zvanično najavile ovakve uređaje, nije ni dodirnuo ove proizvode, pošto oni nisu bili dostupni ni na konferencijama na kojima su (ne)zvanično najavljeni, već su prisutni mogli samo da ih vide u rukama rukovodilaca. Definitivno ima još prostora za unapređivanje sa hardverske strane, što je vidljivo.

Šta tek reći za softver? Niko još uvek nije siguran kako će sve funkcionisati – da li je koncept forme dobar, da li uopšte ima smisla da se rasklapanje vrši u tu i tu stranu, da li će u praksi biti nezgodna pozicija kamera jer traži da se telefon stalno sklapa/rasklapa, koliko će korisnički interfejs da baguje kada u nestandardnim rezolucijama bude morao da prikazuje elemente interfejsa… Sve su to pitanja koja tek čekaju na odgovor. I na videima je moguće primetiti blago uvijanje ekrana na Huawei Mate X telefonu tačno tamo gde se preklapa, a novinari izveštavaju da se slično može videti i na prototipima Samsung Galaxy Fold telefona koji su bili izloženi iza stakla.

Pitanje komponenti i izrade preklopa i njegovih šarki je centralno pitanje ovakvih uređaja. Od toga će zavisiti dobar deo funkcionalnosti i upotrebljivosti. Oni koji budu pohitali da usvoje novu tehnologiju moraju da budu svesni tog rizika. Što je najinteresantnije, sami proizvođači će morati da promene filozofiju. Dobar deo unificiranog korisničkog iskustva i podizanje kvaliteta istog su upravo išli na račun toga što nije bilo raznih pokretnih delova. Sada će, pak morati ne samo da hardverski osmisle preklope, već i da se takmiče ko će softverski bolje da iskoristi preklop i ponudi korisnicima upotrebljiviji i bolje osmišljeni uređaj.

Cene će biti dosta niže

Najavljene cene Galaxy Fold i Mate X uređaja iznose 1980 dolara (Fold, za američko tržište) i 2300 evra (Mate X, za evropsko tržište). To je ozbiljna količina novca. Ovo više nisu naprave koje služe za razgovor, već personalni asistenti, i to je sasvim jasno. Međutim, da li je samim korisnicima vredno toliko poskupljenje? Koliko njih će pohitati da svoje savršeno funkcionalne telefone zamene novim uređajima? Tehnologija je nova, i naravno da troškovi razvoja moraju da se vrate odnekud. Međutim, za razliku od standardnog telefona, ovde imamo veliki eksperiment i, u suštini, tržišno ispitivanje.

Zato je sasvim logično očekivati da već u narednim generacijama cene dramatično padnu. Istini za volju, ne bismo smeli biti iznenađeni ni suprotnim trendovima – da iz generacije u generaciju telefoni postaju sve skuplji, kao što je to slučaj sa, recimo, Apple iPhone uređajima. No, što cene budu bile više, ovakvi telefoni će se u toliko većoj meri izdvajati u zasebne niše. I ovde očekujemo da “neki” kineski proizvođači odigraju ključnu ulogu po pitanju cena. Recimo, Xiaomi je nezvanično pokazao svoj prototip, koji je ostavio odličan utisak na sve koji su videli Lin Bina, prvog čoveka te kompanije, kako upotrebljava savitljivi telefon.

Šta bi to značilo? Na Phonearena sajtu se nadaju da bi od 2000 dolara vrednih primeraka sklopivih telefona naredne godine mogli da imamo znatno uglađeniji i kvalitetniji proizvod, čija bi cena bila 1300 dolara. Dolazimo do problema kokoške i jajeta – ukoliko nove proizvode ne usvoji značajan broj ljudi, njihova cena neće padati. I tako, idemo u začarani krug…

Mislite na troškove popravke

Niko nije siguran koliko su novi uređaji izdržljivi. Nije ni logično da se bude siguran u to. U ovom trenutku ne znamo troškove popravke panela, šarki, izdržljivost i svakodnevnu upotrebljivost istih, koji su tipični kvarovi i kakve probleme možemo očekivati tokom dužeg perioda eksploatacije. Ne zaboravite da i ovde dizajn telefona dosta utiče. Recimo, dok će glavni, unutrašnji ekran Samsung Galaxy Fold uređaja biti prilično zaštićen u zatvorenoj formi, ne znamo da li će pretrpeti oštećenje od udaraca. S druge strane, ekran Huawei Mate X telefona uopšte nije zaštićen, već se savija prema spolja, prekrivajući ceo telefon. Pri tome, nije moguće koristiti klasična zaštitna stakla. Potencijal za oštećenje – popriličan. Troškovi popravke? Ne smemo ni da zamislimo.

Softver će imati svojih “bubica”

Prisetite se koliko je trebalo da se isporuči stabilan i pouzdan softver koji će doneti kvalitetno, unificirano iskustvo na smartfone kakve danas znamo. Probajte da zamislite šta se sa tim sve može uraditi sada kada proizvođači puste mašti na volju kada je forma telefona u pitanju. Dolazimo do izuzetno kompleksnog i važnog pitanja, koje će odrediti sudbinu mnogih uređaja. Štaviše, vrlo je verovatno da će biti inače fenomenalnih i fantastičnih uređaja, koje će pokopati jedna ili dve softverske mane, presudno utičući na udobnost korišćenja.

Tranzicija od čvrstih ka sklopivim uređajima zahteva optimizaciju softvera, i to će ići s vremenom. Međutim, to isto tako znači da će prve generacije biti, kao što se i na samom početku tvrdi, svojevrsni pokusni kunići. Stoga će biti veoma važno da proizvođači brzo reaguju i da osvežavaju softver ovih uređaja daleko brže i hitrije nego do sada, reagujući na razne potencijalne probleme. Hoće li do toga doći? Videćemo. Da ne spominjemo najprostiji mogući slučaj – kako aplikacija radi na zatvorenom, a kako na rasklopljenom uređaju, i kako će podržati sve te uređaje koji će se pojaviti u narednom periodu? Biće puno posla za softveraše…

Isto tako, mnoga rešenja će morati da budu posebno razvijana, jer neće biti moguće prosto rešiti probleme apdejtom na narednu iteraciju Androida, budući da kompleksnost izazova zahteva da svaki proizvođač investira u svoje timove kako bi oni rešili softverske probleme. Da li će do toga doći i u kojoj meri, ostaje da se vidi. Propust u pravovremenom angažovanju bi mogao da rezultuje osećajem korisnika da su ih kompanije napustile nakon što su im prodale proizvod i da nema adekvatne podrške. Što nas dovodi do završnog problema…

Modeli prve generacije se najlakše napuštaju

Ovo je prosto stvar statistike. Proizvođači su veoma skloni “napuštanju” uređaja prve generacije kad god se nova forma pojavi na tržištu. Upravo modeli koje tehnološki entuzijasti najviše plaćaju imaju najkraću softversku i svaku drugu podršku, uz sve rizike da nešto neće raditi kako treba. Nemojte nas shvatati pogrešno, to je sasvim razumljivo, i postoji puno razloga zbog kojih se to dešava. Tehnologije se unapređuju, neke stavke su morale da budu zbrzane, moralo je da se odustane od neke karakteristike zarad unapređivanja uređaja narednih generacija, dodaju se nove mogućnosti kojih do tada nije bilo (recimo, kamere koje u prvim generacijama nisu bile prisutne su postale nezamenjive u tabletima omogućavajući širi spektar komunikacija…)

Cilj ovog članka nije da novi uređaji izađu na zao glas, naprotiv. Veoma im se radujemo i jedva čekamo priliku da se družimo sa njima, detaljno ih testiramo i utiske prenesemo svojim čitaocima. Međutim, jedna zdrava doza rezervisanosti i otklona, koja omogućava objektivno i celovito sagledavanje trenutka tržišta i potencijalnih problema sa kojima će se suočiti je neophodna. Da li će kupovina prve generacije smartfona biti pametna investicija? Po svemu sudeći, neće, čak i kada bi većina potencijalnih izazova koje smo nabrojali bila prevaziđena. Da li je to uopšte neophodno? Naravno da nije! Nama koji volimo tehnologiju dovoljno je otvoriti nove mogućnosti. Kroz ta otvorena vrata ćemo pohrliti, ne razmišljajući previše da li je to pametno ili nije. Prosto, mi to volimo. A vi? Pišite nam u komentarima ovde ili na društvenim mrežama šta mislite o novom formatu i novoj generaciji uređaja – savitljivim telefonima!

