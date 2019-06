Kvalitetan, profesionalan softver za štampu uz OKI uređaje

Računarski sistem koji podrazumeva veliki broj korisnika i printing uređaja zahteva adekvatan softver koji će povećati efikasnost upotrebe svih štampača uključenih u mrežu. Efikasna upotreba štampača i MFP uređaja u mreži podrazumeva adekvatan softver koji će obezbediti povećanu sigurnost i lakše upravljanje celim sistemom. Trenutno se na tržištu nalazi dosta različitog softvera koji se uklapa u ovaj okvir, pa nije lako napraviti optimalan izbor. Ipak, neko to radi umesto nas pa se uz OKI uređaje nudi i SafeQ Print Management softver softverski paket kompanije YSOFT.

Najbitnija stavka za sve ozbiljne računarske sisteme je sigurnost, a SafeQ Print Management softver nudi veoma preciznu kontrolu nad onim šta određeni korisnici ili grupa korisnika mogu da urade sa print uređajima. Tako se neka grupa korisnika može ograničiti na pristup samo određenim uređajima, ali i zahtevati proces autentifikacije pri svakom pokušaju štampanja i skeniranja sa nekog uređaja. Uz obaveznu autentifikaciju, svi MPF uređaji su zaključani pa ne može doći do nedozvoljenog korišćenja.

Sama autentifikacija se može obaviti na više načina, preko ID kartica ili PIN-a, ili eventualno ukucavanjem korisničkog imena i lozinke na uređaju koji se želi koristiti. Ukoliko je potreban viši nivo bezbednosti, moguća je autentifikacija putem pina i kartice ili pina i korisničkog imena i šifre.

Dodatna mogućnost koji je direktno povezana sa indetifikacijom korisnika je „print roaming“. Reč je o „follow me“ tipu štampe. Korisnik pušta na print server dokumenta koja želi da odštampa, da bi potom samo štampanje dokumenata mogao da realizuje na lokaciji po izboru. Gde se uloguje pinom, karticom ili na neki drugi način, na toj lokaciji mu se isporučuju štampani dokumenti. Isto tako, to znači da korisnik (ukoliko ima odgovarajuća ovlašćenja) može poslati na štampu dokument iz svoje kancelarije u neku drugu, na drugom spratu ili strani sveta.

Na ovaj način korisnici manje gube svoje vreme, jer se na primer željeni dokument već može odštampati na drugom mestu, bez potrebe da se kolegi šalje mail pa da on to posebno štampa. Pored toga, SafeQ Print Management softver omogućava korisnicima da direktno kroz kontrolni panel nekog print uređaja pristupaju dokumentima koji su nedavno štampani, urade ponovnu štampu istih i slično, bez potrebe da se vraćaju do svog računara.

Ipak, kako je „današnji posao uvek u pokretu“ veoma je značajno da iste bezbednosne funkcije važi i kada je u pitanju štampa sa mobilnih uređaja. SafeQ Print Management softver na mobilnim uređajima nudi istu funkcionalnost kao i kada je u pitanju rad sa „klasičnih“ dekstop ili notebook računara, što korisnicima ostavlja sve mogućnosti na raspolaganju. Moguće je slanje priloga (PDF, JPEG, TIFF i drugih fajlova) na predefinisan mail koji je u sistemu štampe, ili pak da se dokument upload-uje putem web browser-a. Na raspolaganju je i AirPrint za direktnu štampu sa mobilnog uređaja na predefinisanom štampaču. Slično tome, omogućena je direktna štampa na predefinisanom uređaju i putem iOS i Android aplikacija, tako da su pokriveni svi aspekti mobilne štampe.

Još jedna pogodnost stiže u vidu „gost štampe“. Dakle, u situaciji kada se u prostorijama kompanije nalazi neki gost koji ima potrebu nešto da odštampa, on to može veoma lako učiniti. Potrebno je da sami naprave svoj privremeni nalog preko SafeQ Print web stranice i nakon toga će im biti omogućeno da upotrebe neki uređaj iz print infrastrukture. Naravno, ovo važi ukoliko je kroz sistem omogućeno kreiranje „gost“ naloga i omogućena upotreba određenih uređaja. Za administraciju je veoma značajno da se sve ovo odvija bez dodatne intervencije, pa IT sektor nema ovde dodatnog posla.

Što se tiče administracije, ona je veoma laka i pruža uvid u sve dodatne statistike vezane za upotrebu kompletne print infrastrukture u preduzeću. Na ovaj način se lako mogu pratiti navike zaposlenih i nivo eksploatacije svih određenih uređaja u sistemu, te lako napraviti određene optimizacije koje mogu dovesti do dodatne redukcije troškova.

Manje troškove obezbeđuje i CBPR (Client Based Print Roaming) tehnologija, što znači da najveći deo posla SafeQ Print Management softver odrađuje direktno na klijent računaru, bez dodatnog opterećivanja servera pa se na ovaj način ostavlja mogućnost pomenute uštede. Ipak, glavna ušteda se ostvaruje kroz povećanje produktivnosti korisnika i optimizovane upotrebe print uređaja, što je primarna svrha SafeQ Print Management softver paketa i što ga čini tako dobrim i pametnim izborom za sve poslove štampanja.

