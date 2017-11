Labudova pesma Cassini misije ovekovečena u jednoj slici

Sredinom septembra okončana je NASA misija Cassini, te je glavni nosilac misije, robotska letelica Cassini–Huygens sagorela visoko u atmosferi planete Saturn, čime je obeležen kraj uspešne trinaestogodišnje misije.

Sonda Cassini je lansirana 1997. godine, a do Saturna je stigla 2004. Zalihe goriva su bile gotovo potrošene, a letelica je 300 puta obletela planetu, te došla do važnih otkrića, poput mora tečnog metana na Titanu, najvećem Saturnovom mesecu, kao i postojanje slane vode ispod zaleđene površine Enceladus-a, manjeg Saturnovog satelita. Cassini je skoro svakog meseca, više od deset godina, obletala Titan, a poslednji let omogućilo je završetak misije kakav su u NASA-i želeli, budući da je Titanova gravitacija poslala letelicu u željenom smeru.

Pre nego što je uništena, letelica je napravila poslednju fotografiju Saturna, koju je NASA podelila u čast „hrabre“ junakinje ove misije. Fotografija, naslovljena „Farewell to Saturn“, je kombinacija 42 fotografije u prirodnoj boji, te pokazuje planetu i njene prstenove.

Izvor: NASA

