Lagani Honor 8

Ekran dijagonale 5,2 inča ima Full HD rezoluciju, što je retkost u ovoj klasi, a IPS panel garantuje dobre uglove gledanja, bez obzira na to koliko se trudite da smislite nemoguću poziciju za posmatranje slike. Nema zaštite ekrana u vidu Gorilla sloja, pa nije loše da razmislite o nekoj foliji kako biste sačuvali ekran od grebanja. Sa dizajnerske strane, telefon mnogo liči na Honor 8, pa su fizički tasteri (jačina zvuka i uključivanje) na desnom boku, a na zadnjoj strani je kružni senzor otiska prsta. Izostao je USB C port, a sa njim i opcija brzog punjenja.

Lite verzija najboljeg Honor telefona za osetno manje novca nudi od svega pomalo, trudeći se da iskustvo korišćenja zadrži na visokom nivou. Za razliku od punokrvne „osmice“, Lite verzija u kućištu sličnih dimenzija nudi skromniji hardver: jednu umesto dve kamere, poneku popularnu tehnologiju manje, ali zadržava bitne elemente, kao što su 3 GB RAM‑a, dve kartice, senzor otiska prsta i bateriju kapaciteta 3000 mAh. Honor 8 Lite uz to je i plastičan, ali se u ovom cenovnom rangu to i očekuje. „Plastika“ nekima može delovati kao mana, ali je telefon zbog toga lagan, a kako većina korisnika koristi neku futrolu (silikonska zaštita dolazi u pakovanju), malo ko će i primetiti od kog materijala je kućište.

You May Also Like