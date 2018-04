Lagarde: Zemlje na kineskom Putu svile su prezadužene

Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorila je na rizik od finansijskih teškoća i zaduženosti zemalja uključenih u izgradnju infrastrukturnih projekata u okviru kineske inicijative Novi put svile. Lagarde je govorila u Pekingu na forumu o Novim putevima svile, velikom planu koji je lansirao kineski predsednik Xi Jinping 2013. godine, koji podrazumeva razvoj puteva, luka, železničkih pruga i industrijskih parkova širom Azije, do vrata Evrope i do Afrike.

Inicijativa za sada okuplja 70 zemalja koje treba zajedno da ulažu, mada je veliki broj gradilišta zapravo finansiran zajmovima kineskih institucija. Neke zapadne zemlje u tome vide strategiju Pekinga da utvrdi svoj uticaj. “Svakako Putevi svile mogu da odgovore na hitnu potrebu za infrastrukturom širom sveta i donesu finansiranje koje je preko potrebno zemljama koje ga dobijaju”, rekla je Lagarde na skupu kineskih i stranih zvaničnika. Ona je, međutim, upozorila da bi ta partnerstva “mogla da dovedu do problematičnog porasta zaduženja datih zemalja” i da ograniči njihovu drugu potrošnju u meri u kojoj budu rasli troškovi za servisiranje duga. “U zemljama gde je javni dug već visok, presudno je pažljivo praćenje finansijskih uslova”, rekla je ona.

Kako navodi AFP, kineske državne razvojne banke i druge institucije zapravo daju ogromne zajmove za gradilišta pokrenuta u zemljama na Putu svile, do te mere da rizikuju da ih dovedu do neodržive finansijske situacije. Tako je Šri Lanka, koja je uzela velike zajmove od Kine da izgradi luku, bila primorana da, pod teretom rastućeg zaduženja, zvanično preda kontrolu nad tom infrastrukturom Pekingu. Lagarde se založila za investicije koje bi bile više kolektivne i pozvala na veću transparentnost. “Treba osigurati da Putevi svile vode upravo tamo gde su potrebni” rekla je ona. “U velikim projektima uvek postoji iskušenje da se izvuče profit od tendera. Uvek postoiji rizik da projekti propadnu ili da se pronevere sredstava. Ponekad se to čak naziva korupcija”, rekla je direktorka MMF-a. Kineski predsednik Xi Jinping je u svom govoru odbacio kritike upućene Putu svile. “Ne radi se ni o Maršalovom planu, niti o kineskoj zaveri. Radi se o inicijativi koja ide svojim tokom potpuno otvoreno”, rekao je predsednik Kine.

Izvor: N1

Podelite s prijateljima

Tweet