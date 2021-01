Lakše pokretanje Windows aplikacija na Linux-u

Wine 6.0 compatibility layer sada je dostupan sa boljom podrškom za Windows igrice na Linux i Unix-like kompjuterima, sa ranom podrškom za Appleove Arm-based silicon Mac-ove.

Najavljeno stabilno izdanje Wine 6.0

Windows-Linux compatibility layer projekat otvorenog koda, Wine, najavio je stabilno izdanje Wine 6.0. Ovaj apdejt je kulminacija čitave jedne godine razvoja i sadrži preko 8300 pojedinačnih izmena. Wine (Wine is Not an Emulator) služi za pokretanje Windows aplikacija i igara na Linux i Unix-like sistemima, uključujući i macOS. Za razliku od pokretanja VM ili emulatora, Wine se fokusira na Windows application protocol interface (API) calls i prevodi ih u Portable Operating System Interface (POSIX) calls. Wine ima posebno mesto u istoriji Microsofta, koji se u prošlosti suprotstavljao ovom softveru, ali sada ističe Wine kao primer značaja API-a otvorenog koda.

Ključne izmene u ovom izdanju uključuju core module u PE formatu, Vulkan backend za WineD3D, podršku za DirectShow i Media Foundation, i redizajn konzole za tekst. Core modeli u PE formatu, uključuju NTDLL, KERNEL32, GDI32 i USER32. Grafička poboljšanja oko Direct3D, uključuju eksperimentalni Vulkan renderer za WineD3D sa boljom podrškom za senčenje. Ovo izdanje donosi podršku za nekoliko Direct3D 11 karakteristika, uključujući render-target blend states, dual-source blending i multi-sample anti-aliasing sample masks.

Sada postoji novi mehanizam koji povezuje Unix biblioteku sa PE modulom, koji omogućava PE pozive Unix bibliotekama za funkcije koje nije moguće koristiti sa Win32 API. Tu su i poboljšanja na prednjoj strani ulaznih uređaja, osnovni USB kernel drajver, istorija položaja miša za igre i plug and play notifikacije. Na networking strani, Mozillin Gecko layout engine je ažuriran na verziju 2.47.2 i implementiran je WebSocket API.

Projekat je dodao ranu podršku za ARM64 na macOS-u, za Apple silicon-based Mac-ove, dok je podrška za 32-bitnu PowerPC arhitekturu uklonjena.

Izvor: Zdnet

