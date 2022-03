Lambda, konačno među nama

Posle podužeg perioda testiranja, LAMBDA funkcija u Excel‑u je dostupna svim Microsoft 365 pretplatnicima. Ona omogućava da programiramo bez programiranja…

E, da su samo ratnici Lakedemona (Sparte) imali na raspolaganju ovu funkciju, sa sjajem u očima pomisliće neki Excel entuzijasta. To skoro da može da se uporedi sa poslovičnim oduševljenjem prosečnog učenika matematičke gimnazije kada „upozna“ neku zanimljivu funkciju. Prosečan korisnik se opravdano pita: čemu ovo oduševljenje? Potražimo odgovor…

Kad (ne) morate da programirate

Excel poseduje mnoštvo funkcija, ali postoje trenuci kada mora da se „podigne hauba“ i programira. VBA je programski jezik koji je njegov sastavni deo i do sada je bio jedini izbor ako treba da razvijete funkciju koja ne postoji. Još u decembru 2020. godine najavljena je funkcija LAMBDA, od tada se nalazi u fazi testiranja i mogli su da je probaju odabrani. Od pre neki dan je konačno na raspolaganju svim korisnicima Microsoft 365 (Office 365) paketa. LAMBDA „odlaže“ potrebu da programirate, sada postoji funkcija koja omogućava da sami kreirate nove Excel funkcije, bez potrebe da napišete ijednu liniju koda.

Sintaksa ove funkcije je:

LAMBDA (<p1>;…;<pn>; <formula>

[(<a1>; … ;<an>)]

Ukoliko su izabrana američka podešavanja, umesto znaka ; koristi se zapeta, dakle:

LAMBDA (<p1>,…,<pn>,

<formula>)

[(<a1>, … ,<an>)]

Na početku navodimo jedan ili više argumenata koji predstavljaju parametre formule, a zatim formulu koja upotrebljava sve ove parametre. Nakon ovoga, u zagradi iza deklaracije funkcije, navodi se referenca ka jednoj ili više ćelija gde se nalaze parametri.

Hajde da vidimo kako se koristi ova funkcija na jednom jednostavnom primeru. Kako izračunati obim kruga? Formule se verovatno sećate iz školskih dana: O=2?r. U formuli koja koristi funkciju LAMBDA, za zadatu tabelu, izraz izgleda ovako:

=LAMBDA(r;2*PI()*r)(A3)

odnosno, ako su izabrana američka setovanja:

=LAMBDA(r,2*PI()*r)(A3)

Ako iskopiramo formulu u preostale ćelije u tabeli popunićemo ih izračunatim obimom kruga za različite vrednosti poluprečnika (slika 1).

Uz zadato ime

Ovaj primer većini korisnika deluje zanimljivo, ali ne i dovoljno ubedljivo da bi počeli da koriste funkciju LAMBDA. Njena snaga se da naslutiti kada je definišemo kao ime u Name Manager‑u. Pokažimo to na primeru formule za izračunavanje površine kruga P=?r2.

Otvorimo Name Manager (Ctrl+F3) i izaberimo opciju za dodavanje novog imena. U polju Name upisaćemo „P“, a u polju Refers To formulu:

=LAMBDA (r; PI() * POWER(r;2))

odnosno, ako su izabrana američka setovanja:

=LAMBDA (r, PI() * POWER (r,2))

Klikom na OK potvrđujemo proces kreiranja novog imena (slika 2).

Vratimo se na tabelu sa početka i dodajmo jednu kolonu u kojoj treba da se izračuna površina. Formula koju unosimo je =P(A3). A3 je adresa ćelije koja se prosleđuje funkciji kao parametar. Kopiranjem formule u preostale ćelije dobićete izračunate površine za preostale vrednosti poluprečnika kruga.

Bio je to jednostavan primer. Pošto funkcija LAMBDA podržava većinu Excel funkcija kao poslednji argument mogućnosti su brojne. Bilo koji proračun možete, kreiranjem imena, da sačuvate kao funkciju koju možete dalje da koristite bez potrebe za programiranjem. VBA programeri će verovatno sada reći: „Ali sve je to moglo da se isprogramira“. Ipak, i oni moraju da priznaju da je ovaj postupak brži. U najavi su i neke nove funkcije, Excel je sve bolji i bolji. Zar to nije dobra vest?

Autor: Slavko Vujnović

