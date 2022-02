Laparoskopski robot izveo prvu autonomnu operaciju

Istraživači sa Univerziteta Džons Hopkins razvili su i sada uspešno testirali Smart Tissue Autonomous Robot (STAR).

STAR je izvršio proceduru na četiri životinje

To je samovodeći hirurški robot koji može da izvodi izazovne laparoskopske procedure u gastrointestinalnoj hirurgiji, uključujući intestinalnu anastomozu. Robot može da prilagodi svoj hirurški plan u realnom vremenu, baš kao što bi to uradio ljudski hirurg, pomažući mu da se prilagodi promenljivim uslovima tokom operacije. Istraživači se nadaju da takva tehnologija može omogućiti svakom pacijentu da ima korist u potencijalu za optimalne hirurške ishode, bez obzira na hiruršku veštinu i iskustvo koje im je dostupno. Hirurški roboti napreduju u složenosti i opsegu zadataka u kojima mogu da pomognu. Međutim, potpuno autonomni hirurški robot do sada nije korišćen.

Ova najnovija tehnologija je pokazala da ipak može da izvede posebno težak hirurški zahvat, gotovo potpuno nezavisno. Zapanjujuće je da robot može prilagoditi svoj hirurški plan kao odgovor na neočekivane pojave tokom procedure, baš kao što bi to uradio ljudski hirurg. Ono što STAR čini posebnim je to što je to prvi robotski sistem koji planira, prilagođava i izvršava hirurški plan u mekim tkivima uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Sistem uključuje napredni sistem za snimanje, koji mu omogućava da lako vizualizuje hirurško polje, a takođe koristi prilagođene alate za šivenje koji mu omogućavaju da izvodi posebno neugodne i komplikovane procedure. Ovo uključuje intestinalnu anastomozu, gde su dva kraja creva spojena, sa ogromnim potencijalom za rizične neželjene događaje u vidu crevnog curenja ako se postupak ne uradi kako treba. Nalazi pokazuju da je moguće izvesti automatizaciju jednog od najsloženijih i najdelikatnijih zadataka u hirurgiji: ponovno povezivanje dva kraja creva – STAR je izvršio proceduru na četiri životinje i dao je znatno bolje rezultate od ljudi koji su izvodili istu proceduru.

Istraživači se nadaju da ova tehnologija može pomoći da se otvori put autonomnijim hirurškim robotskim tehnologijama, sa višestrukim prednostima za pacijente. Robotska anastomoza je jedan od načina da se osigura da se hirurški zadaci koji zahtevaju visoku preciznost i ponovljivost, mogu izvesti sa više tačnosti i preciznosti kod svakog pacijenta nezavisno od veštine hirurga.

Izvor: Medgadget

Podelite s prijateljima

Tweet