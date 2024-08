Laptop za sve koji žele da svoje ideje pretoče u stvarnost na najbrži i najlakši način

Ako želite da se bavite kreativnim stvaralaštvom i pri tome budete u pokretu, ASUS ProArt P16 je kao stvoren za vas.

Obradom fotografija i videa, dizajniranjem i kreiranjem digitalnog sadržaja se možete baviti na gotovo bilo kom laptopu, ali nećete na svakom biti podjednako efikasni i rezultat neće svuda biti isti. Kako izgleda laptop namenjen baš onima koji kreiraju sadržaj na računaru? Mnogi bi ASUS ProArt P16 (H7606) opisali kao idealan laptop za tu namenu. Šta ga čini tako dobrim? Spisak je poduži.

Šta se traži od ovakvog laptopa?

Na prvom mestu su, naravno, performanse. Što više i brže, to bolje. Na drugom mestu je kvalitetan ekran, kako bi izbegli greške koje se neće videti na lošem ekranu. Neophodna je i dobra baterija, kako bi mogli raditi gde god da se nalazite. A u novije vreme, sve je bitnija i veštačka inteligencija, pa je neophodno da laptop bude dobar i na tom polju.

Performanse

Lako je performanse svesti na brzinu procesora i grafičke karte, ali u realnom radu do izražaja dolaze i neke druge stvari. ASUS ProArt P16 (H7606) poseduje tek predstavljeni AMD Ryzen AI procesor iz serije 300, trenutno najbrži procesor, kada je veštačka inteligencija u pitanju (do 50 TOPS-a). Uparen je sa NVIDIA GeForce RTX 4070 grafičkom kartom i do 64 GB RAM-a. Iako je ova grafička karta dobro poznata i nalazi se u mnogim gejmerskim modelima, drajveri koje koristi ProArt P16 su drugačiji. U pitanju su NVIDIA Studio drajveri koji su posebno optimizovani da omoguće bolje performanse i stabilniji rad u profesionalnim programima za kreiranje sadržaja.

Da bi procesor i grafička karta pružili svoj maksimum, neophodno je da imaju dobro hlađenje, a tu H7606 briljira. Poseduje čak tri ventilatora, a za hlađenje procesora se koristi tečni metal, koji je neuporedivo efikasniji od termalnih pasti koje se obično koriste. Zahvaljujući svemu tome, performanse su na najvišem mogućem nivou, iako je ProArt P16 neobično tanak i lagan, za ovu klasu laptopova.

Kombinacija vrhunskog hlađenja i specijalizovanih drajvera čini ASUS ProArt P16 neuporedivo boljim izborom za kreatore sadržaja od drugih laptopova koji imaju slične konfiguracije.

Boje kao u prirodi

ASUS Lumina OLED nudi sve što i drugi OLED ekrani, a to su pre svega odličan kontrast i živopisne boje, ali i nešto više. U pitanju je ekran osetljiv na dodir, koji podržava rad olovkom. Kako bi savršeno odgovarao korisnicima koji se bave obradom videa, ekran na ProArt P16 ima veliku dijagonalu od čak 16 inča, 4K rezoluciju i 100% DCI-P3. Osim toga, ima neverovatno precizan prikaz boja (Delta E<1), što je veoma bitno svima koji se bave dizajnom. Emituje čak 70% manje štetnog plavog svetla od LCD ekrana koji se najčešće mogu naći na tržištu, pa će vam se oči manje umarati.

Tajni adut

ASUS ProArt P16 ima još jedan adut u rukavu. U pitanju je ASUS DialPad, kontroler ugrađen u touchpad, koji omogućava brži rad, laku i preciznu kontrolu nad parametrima u vašim kreativnim aplikacijama. Možete jednostavno da promenite veličinu četkice, providnost sloja, zumirate…. ASUS DialPad možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i aplikaciji koju koristite.

Bez prave konkurencije

Na osnovu svega ovoga je jasno da ASUS ProArt P16 predstavlja fantastično rešenje za ciljnu grupu kojoj je namenjen. U pitanju je vaš mali studio koji uvek možete nositi sa sobom. Uz njega ćete raditi brže i lakše, a rezultat će biti bolji nego ikad pre.

Detaljne informacije o ovom izuzetnom laptopu, kao što su cena, detaljna specifikacija i gde ga kupiti, možete naći na linku www.asusplus.rs.

Podelite s prijateljima

Tweet