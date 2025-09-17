Larry Ellison se ponovo našao na vrhu, 48 godina nakon osnivanja Oracle-a

Magazin Fortune se pitao na naslovnoj strani da li bi suosnivač Oracle-a, Larry Ellison mogao postati najbogatija osoba na svetu. U isto vreme BusinessWeek proglasio Ellisona “ponovo kul,” navodeći da “loš momak Silicijumske doline uzvraća udarac.”

Odmah iza Elona Muska

Oba članka su prvobitno objavljena pre 25 godina, ali mogla bi da se pojave i ove nedelje. Osamdesetogodišnji Ellison ponovo je u centru pažnje nakon što je Oracle najavio niz cloud ugovora koji su uzdrmali tehnološki svet. Zatim i podigli cenu akcija za 35,9%, približivši Ellisonovo bogatstvo skoro do 400 milijardi dolara. To je drugo mesto globalno, odmah iza Elona Muska.

Paramount, medijski konglomerat pod kontrolom Ellisonove porodice, priprema ponudu za kupovinu Warner Bros Discovery. To bi ga preko noći postavilo u dominantnu poziciju u Holivudu i kulturi.

Ovaj avanturistički milijarder možda je bio poznat više po svojoj kolekciji jahti, posedovanju havajskog ostrva ili dugogodišnjoj podršci Donaldu Trampu.

U poslednje vreme, gotovo neprimećeno, Ellison se ponovo postavio u centar moći. U Paramountu, njegov sin David navodno pomera CBS News ka desnici, postavljajući Trampovog pristalicu i bivšeg izvršnog direktora konzervativnog, Kennetha Weinsteina, kao ombudsmena za CBS News. Takođe se navodno razmatra da Bari Weiss iz The Free Press-a preuzme rukovodeću poziciju u toj medijskoj organizaciji.

Ellison je takođe dobio kontrolu nad TikTok-om 2022.godine

Oracle je počeo da pruža tehnološku infrastrukturu TikTok-u u SAD nakon što su se pojavila pitanja nacionalne bezbednosti u vezi sa kineskom kompanijom. Kompanijom koja upravlja platformom koju koristi preko 170 miliona Amerikanaca.

Mnogi su možda zaboravili da su Ellisonove smela taktika i luksuzni životni stil učinili da ga smatraju “lošim momkom Silicijumske doline” još od osnivanja Oracle-a 1977. godine.

Godine 2010, Ellison je igrao samog sebe u filmu Iron Man 2. Ellison je izgradio reputaciju super-tehnološkog titana i plejboja dok se bavio izrazito kompleksnim računalnim problemima. Uključujući povezivanje hiljada računara za pokretanje AI sistema.

Ogromni AI prihodi postali su dostupni tek u poslednjem kvartalu, kada su cloud ugovori podigli cenu akcija Oracle-a.

Oracle je pobedio konkurente u bazama podataka tokom 1990-ih, ali je propustio skoro deceniju rasta prodaje i akcija zbog kasnog prelaska poslovnih aplikacija u cloud.

Iako AI pruža velike mogućnosti za Oracle, uspeh nije zagarantovan, jer industrija još uvek traži profitabilan poslovni model. Takođe, Oracle se posebno povezao sa jednom kompanijom – OpenAI, koja je, prema izvoru upoznatom sa situacijom, obavezala da će Oracle-u platiti 300 milijardi dolara za računarske resurse u narednih pet godina.

Nvidia?

Oracle je postao “AI zakupodavac”, privlačeći klijente kao što su Meta i xAI Elona Muska, pored svog novog najvećeg klijenta, OpenAI. Taj potez je povećao prihod više od četiri puta, na 455 milijardi dolara.

“Ljudi su ga definitivno dovodili u pitanje tokom godina,” rekao je Matthew Durot, zamenik urednika za bogatstvo u Forbes-u, koji prati Ellisonovo bogatstvo. Sa fokusom Oracle-a na AI, “za sada je on onaj koji se smeje poslednji.”

Jedna ključna odluka pomogla je: Oracle se odlučio da ne pravi sopstvene AI čipove kao Microsoft, Amazon i Google, već da se oslanja na Nvidia čipove. Analitičari smatraju da je to omogućilo Oracle-u da dobije više čipova od lidera u AI procesorima. Ellison je predvodio ovaj potez.

Na večeri 2024, Ellison je poveo Muska i CEO-a Nvidia-e Jensena Huanga u njegov restoran Nobu u Palo Altu. “Molim vas, uzmite naš novac,” rekao je Ellison Huangu. “Uspeo je,” dodao je tokom konferencijskog poziva sa analitičarima.

Nekoliko meseci nakon te večere, Oracle je obezbedio više GPU-a, zaključio dogovor sa OpenAI i najavio projekat vredan pola biliona dolara, “Stargate.”

Prvi cloud pokušaj Oracle-a 2016. završio je neuspehom, dok je drugi iz 2018. bio fleksibilniji i jeftiniji od konkurencije.

Tokom 2020, kada je Zoom imao probleme zbog povećanog saobraćaja tokom pandemije, korišćenjem Oracle cloud-a problemi su skoro nestali. Godine 2022, kada je TikTok premeštao podatke preko 100 miliona američkih korisnika na Oracle cloud, promena je prošla gotovo neprimećeno. Analitičari su to ocenili kao veliki tehnički uspeh.

Ogromni rizici ostaju



Ellison je poznat po ekstremnim sportskim povredama, a Oracleov ulazak u AI pokazuje sklonost ka riziku.

Kompanija ne kupuje zemljište, ne gradi data centre niti elektrane, već te funkcije daje spoljnim saradnicima partnerima, koji možda neće ispuniti očekivanja, navodi Chirag Dekate, potpredsednik i analitičar iz Gartner-a. Takođe, ostaje da se vidi da li partneri poput OpenAI-a mogu da obezbede kapital da plate Oracle, jer OpenAI još uvek gradi profitabilan biznis.

“Kada imate samo nekoliko ključnih klijenata, i jedan ode, ostaje velika rupa koju morate popuniti,” dodaje Dekate.

Izvor: Reuters