Last of Us serija stiže 15. januara 2023. godine

Nakon propusta, HBO je potvrdio datum objavljivanja svoje dugo očekivane TV serije The Last of Us. Adaptacija video igrice će debitovati preko HBO-a i HBO Max-a 15. januara.

Poznata glumačka ekipa u seriji The Last of Us

Pedro Paskal igra Džoela, dok će Bela Remzi iz Igre prestola biti Eli. Tinejdžer Džoel mora da se prokrijumčari iz zone karantina 20 godina nakon što je kuga uništila civilizaciju. Velika imena poput Nika Ofermana, Gabrijela Lune i Ane Torv takođe igraju, dok se pojavljuju i glumci Ešli Džonson i Troj Bejker.

Očekuje se da će emisija u velikoj meri pratiti zaplet originalne igre, a Nil Drukman iz Naughty Dog-a će biti pisac i izvršni producent zajedno sa Krejgom Mazinom iz Černobila. Za razliku od mnogih produkcija zasnovanih na igricama, The Last of Us će iza kamera imati i kreativni doprinos programera. Samo je pitanje da li ta kombinacija funkcioniše ili ne u praksi, posebno za novajlije koji nisu vezani za priču.

