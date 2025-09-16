Lažni hard diskovi preplavili tržište

Problem lažnih hard diskova ne jenjava.

Evo kako da prepoznate falsifikat i zaštitite se od prevare

Nakon izveštaja da se stari diskovi korišćeni za rudarenje kriptovalute Chia prodaju kao novi, Seagate je nedavno u Maleziji zaplenio oko 700 falsifikovanih hard diskova. Prevaranti koriste sofisticirane metode kako bi stare desktop diskove brendova Seagate, WD i Toshiba predstavili kao nove, visokokapacitetne diskove namenjene video-nadzoru.

Pošto falsifikovani proizvodi stižu kroz sve prodajne kanale, evo nekoliko načina da se zaštitite.

Ne verujte ponudama koje deluju predobro

Najjednostavnije pravilo: ako cena deluje nerealno, verovatno je prevara. Ako, recimo, Seagate IronWolf od 20TB na Amazonu košta oko 350 dolara, a vi ga na nekom drugom sajtu nađete za 200 – gotovo sigurno je reč o lažnjaku. Upravo tako su se lažni diskovi prodavali na platformama poput Lazada i Shopee. Najbolje je držati se ovlašćenih prodavaca i poznatih sajtova. Naravno, ni to nije savršeno rešenje, jer su i renomirani partneri ponekad nesvesno prodavali falsifikate, pošto je sam lanac nabavke kompromitovan. Ipak, kupovinom kod pouzdanih prodavaca znatno smanjujete rizik.

Obratite pažnju na pakovanje

Čak i kada kupite disk preko pouzdanog sajta poput Amazona, obavezno proverite da li ima znakova falsifikovanja. Nedostatak originalne nalepnice proizvođača ili serijski broj koji ne prolazi proveru na zvaničnom sajtu ozbiljan su znak za uzbunu. Pogledajte i datum proizvodnje na kutiji. Ako je stariji od 6 meseci u trenutku kupovine, velika je verovatnoća da je disk lažan. Novi diskovi obično stižu na tržište ubrzo nakon proizvodnje – ako je razmak veći, može biti reč o manipulaciji.

Provera S.M.A.R.T. i FARM logova

Ranije su korisnici proveravali S.M.A.R.T. podatke (parametre poput broja sati rada diska) kako bi otkrili prevare. Međutim, falsifikatori već dugo znaju kako da manipulišu tim podacima. Kod Seagate diskova moguće je uporediti S.M.A.R.T. logove sa FARM logovima (do kojih se dolazi pomoću alata SeaTools). Ako postoji velika razlika između ta dva izvora, gotovo sigurno je reč o falsifikatu. Nažalost, prevaranti su počeli da manipulišu i FARM logovima, što ovu metodu čini manje pouzdanom. Ipak, vredi pokušati – barem dok proizvođači ne ponude bolja rešenja za potrošače.

Potvrda kapaciteta pomoću ValiDrive-a

Druga česta prevara jeste prodaja manjih diskova pod većim kapacitetom. Na primer, disk od 4TB može biti predstavljen kao 18TB. Firmware se lako izmeni da lažno prikazuje veću memoriju, pa čak i alati poput CrystalDiskInfo-a mogu pokazivati „ispravan“ kapacitet.

Rešenje je alat ValiDrive, koji nasumično bira sektore širom prijavljenog kapaciteta i proverava upis i čitanje podataka. Tako brzo otkriva diskove čiji je pravi kapacitet manji od reklamiranog.

Lažne diskove sve je teže otkriti

Nažalost, prevaranti su postali toliko vešti da uspešno menjaju etikete, pakovanje, pa čak i fabričke logove diska. Zato je otkrivanje falsifikata prava prepreka i za iskusne korisnike.

Ipak, evo šta još uvek možete učiniti da smanjite rizik:

kupujte isključivo kod ovlašćenih i pouzdanih prodavaca,

izbegavajte ponude koje deluju previše povoljno,

pažljivo pregledajte pakovanje i nalepnice,

proverite parametre rada diska pomoću dostupnih alata.

Dok proizvođači ne razviju bolja rešenja, oprez je vaša najveća zaštita.

Izvor: Xda-developers