LC-Power dodatak – spoj funkcionalnosti i estetike

Nekada je osvetljena unutrašnjost PC‑ja bila ekstremno retka, pa smo kućišta s providnim bočnim stranicama i neonkom unutra doživljavali smo ekskluzivu. Danas sve sija, a jedna boja više nije dovoljna. LC‑Power je ponudio neku vrstu starter pack‑a za osvetljavanje kućišta. Isprobali smo LC‑CF‑RGB‑COMBO.

Iza kriptične oznake LC‑Power LC‑CF‑RGB‑COMBO krije se praktičan set koji uključuje dva ventilatora, RGB kontroler, jednu RGB LED traku i daljinski upravljač za kontrolu. Krenućemo od ventilatora standardnih dimenzija 120×120×25 mm. Ima ih dva, a koriste Fluid Dynamic ležajeve koji ih čine tihim – okreću se 1200 do 1500 puta u minutu. Pritom, reč je o ventilatorima sa odličnim protokom od 34 CFM, sa maksimalnom emisijom buke od svega 25 dB. Ovi ventilatori koriste šestopinske konektore predviđene za vezu s kontrolerom, tako da nisu predviđeni za povezivanje direktno na matičnu ploču. Na obodu konstrukcije nalazi se RGB LED prsten koji možete kontrolisati i podešavati putem isporučenog daljinca. Uz ova dva ventilatora stiže i RGB LED traka koja se može postaviti bilo gde unutar kućišta zahvaljujući magnetu. Dužina trake je solidnih 25 centimetara, a snažne LED diode emituju veliku količinu svetla, pa će pri maksimalnom intenzitetu dobro osvetliti i najveća kućišta. Dodatne trake preporučujemo samo ako želite da baš uniformno osvetlite kućišta većih dimenzija.

Sada dolazimo do samog kontrolera koji je centar cele ove priče. On podržava povezivanje osam ventilatora i dve LED trake i njihovu kontrolu i koristi magnet za fiksiranje, tako da je pozicioniranje unutar kućišta lako. Potrebno je samo predvideti da negde izvučete infracrveni prijemnik kako biste ostvarili direktni kontakt sa daljinskim upravljačem. Daljinac, inače, nudi pregršt opcija. Pre svega, tu je sedam boja koje su predefinisane, a nudi i mogućnost povećavanja i smanjivanja intenziteta svetla, kao i menjanja različitih režima. Dopada nam se to što omogućava i promenu brzine ventilatora, tako da jednim potezom možete daljinskim putem da povećate protok vazduha ili smanjite količinu buke koju proizvodi vaš PC.

LC‑CF‑RGB‑COMBO nije nešto bez čega se ne može ali je sjajan dodatak koji ne košta previše i čini izgled PC‑ja daleko atraktivnijim. Dopada nam se što se komplet ne fokusira samo na estetski aspekt već predstavlja praktično rešenje za ukrašavanje, ali i kontrolu provetrenosti kućišta i tu je njegova najveća vrednost. Mnoge kompanije u želji da naprave dodatak estetske prirode, zaborave na korisnost, a LC Power je ovim kompletom izbegao zamku.

www.mid9.rs

(Objavljeno u PC#255)

Podelite s prijateljima

Tweet