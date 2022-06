LC Power GaN punjač: Jedan za sve

U vreme kada većina modernih telefona dolazi bez punjača u paketu, kompanija LC Power je rešila da nam pomogne multipraktičnim punjačem koji možemo koristiti za telefon, tablet, konzolu ili laptop.

LC svoj uređaj savršeno opisuje: brz, kompaktan, efikasan, moćan. I tu nema mnogo priče. U pitanju je kompaktni punjač koji na sebi ima USB C i USB A portove i omogućava punjenje najrazličitijih uređaja snagom do 65 W. Izbor napona i jačine struje je veliki, pa na USB C imate 15 W (5 V / 3 A), 27 W (9 V / 3 A), 45 W (15 V / 3 A) i 65 W (20 V / 3,25 A) dok na USB A imate 15 W (5 V / 3 A), 27 W (9 V / 3 A), 45 W (15 V / 3 A) i 45 W (20 V / 2,25 A).

Sa zaštitama od kratkog spoja i prevelike jačine struje, ovaj punjač nudi bazične sisteme zaštite koji će napraviti barijeru da zaštite vaš uređaj u slučaju nezgode. S obzirom na to da ima dva konektora na sebi, spajanjem dva uređaja imate 63 W snage: 45 W na USB C i 18 W USB A, što je i više nego dovoljno za potrebe prosečnog korisnika.

Ono na šta treba da obratite pažnju jeste činjenica da u paketu ne dolaze nikakvi kablovi, kao i da su vam za veću snagu potrebni i kvalitetni kablovi. Primera radi, prosečni kablovi telefona srednje klase nemaju mogućnost da pune uređaje s više od 15 W, pa treba uzeti u obzir i dodatne kablove ukoliko ih već nemate.

Takođe, LC Power naglašava da je u pitanju GaN punjač, što znači da koristi galijum-nitrat, materijal koji je popularan kod modernih punjača zbog svoje sposobnosti da generiše manje toplote od klasičnih. To, takođe, znači da dimenzije punjača velike snage više ne moraju da budu velike, jer se manje greju, što se u praksi pokazalo tačnim.

Dodatna lampica ispod dva konektora služi kao indikator rada, ali ne više od toga, i uvek svetli plavo, bez obzira na brzinu punjenja i broj priključenih uređaja.

U moru telefona skupljih od 1000 evra koji dolaze bez punjača, da Apple i Samsung vas gledamo, LC Power GaN punjač je neophodnost. Međutim, s dva konektora, LC Power predstavlja odličnu alternativu, koja omogućava da umesto s nekoliko punjača u rancu na put krenemo s jednim i budemo mirni da ćemo sve uređaje moći brzo da punimo bez ikakvih problema.

Autor: Mirko Topalović

