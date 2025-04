Lenovo Legion Go S stiže 25. maja

Lenovo je postao prvi proizvođač koji objavljuje SteamOS ručne konzole koje nije napravio Valve, a dobra vest je da nećemo dugo čekati – prema informacijama sa sajta Best Buy, Legion Go S modeli sa SteamOS sistemom počinju sa isporukom 25. maja.

Dve konfiguracije, više RAM-a i OLED ekran – ali i viša cena

Nova Legion Go S konzola sa SteamOS-om startuje od $549.99, što je $50 više od prethodno obećanih $499.99. Za tu cenu dobijate:

– 8-inčni OLED ekran sa osvežavanjem od 120Hz

– udobne kontrole

– senzor otiska prsta i touchpad

– 16 GB RAM-a

– AMD Ryzen Z2 Go čip

Za zahtevnije korisnike, tu je i verzija od $749.99 sa istim ekranom i kućištem, ali sa AMD Ryzen Z1 Extreme čipom (poznatim iz originalnog Legion Go modela) i 32 GB RAM-a.

Najveća prednost? Obe verzije dolaze preinstalirane sa SteamOS-om, što znači da ih je lako postaviti i koristiti, baš kao Steam Deck. Takođe, zahvaljujući Valve-ovom Proton softveru, podržana je ogromna većina Steam igara.

Lenovo je već u februaru izbacio Windows 11 verziju Legion Go S konzole po ceni od $730, ali je bila kritikovana zbog visoke cene i ograničenja Windows okruženja. U to vreme, najava SteamOS verzije za $500 delovala je kao sjajna alternativa — ali s obzirom na to da sada košta $549, konkurencija kao što je Steam Deck OLED za istu cenu postaje ozbiljnija.

Biće potrebno da sačekamo detaljne recenzije kako bismo saznali da li SteamOS donosi suštinsku prednost na Legion Go S, bilo u Z2 Go ili Z1 Extreme varijanti. U svakom slučaju, lepo je videti više SteamOS uređaja na tržištu.

Prednaručivanje je već dostupno:

– Legion Go S (Ryzen Z2 Go / 16 GB RAM): $549.99, isporuka 25. maja

– Legion Go S (Ryzen Z1 Extreme / 32 GB RAM): $749.99, isporuka isti dan

– Dostupna je i Windows 11 verzija sa Ryzen Z1 Extreme čipom za $829.99

Izvor: Engadget

