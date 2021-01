Lenovo predstavio AR naočare za poslovnu primenu

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je najveća perspektiva proširene realnosti u poslovnom okruženju. Zato se Lenovo odlučio da sopstvene AR naočare razvija upravo za taj segment tržišta. Njihove ThinkReality A3 naočare upravo su predstavljene na CES-u, a na tržištu se očekuju sredinom ove godine.

Snapdragon unutra, 1080p rezolucija

Naočare imaju 1080p rezoluciju, a zasnovane su na Qualcomm Snapdragon XR1 čipu. Opremljene su sa parom fish-eye kamera koje služe za praćenje pokreta, dok RGB kamera rezolucije 8 MP služi za snimanje videa. Dizajnirane su tako da mogu da se koriste zajedno sa PC-jem ili sa Motorola telefonima, sa kojima se povezuje preko USB-C kabla.

Softverska podrška zasnovana je na ThinkReality platformi koja omogućava različite scenarije upotrebe – od rada u fabrikama i laboratorijama, pa do bolnica – za šta već postoje pripremljene aplikacije. One omogućavaju 3D vizuelizaciju u prostoru i različite tipove podrške. S obzirom da su u pitanju lagane i fleksibilne pametne naočare, Lenovo smatra da će one omogućiti bolju produktivnost, ali i veću sigurnost radnika tokom obavljanja svakodnevnih zadataka.

Za sada nije poznato kolika će biti cena ovih naočara, a pošto se radi isključivo o enterprise proizvodu, ona nama, krajnjim korisnicima, nije ni bitna.

Izvor:TechCrunch

