Lenovo prikazao laptop sa rotirajućim ekranom

Tijana Barašević

Lenovo je na događaju Innovation World 2025, koji se održava paralelno sa sajmom IFA 2025, predstavio dva neobična koncepta – laptop sa rotirajućim ekranom i pametno postolje koje se samo prilagođava korisniku.

Na Innovation World 2025 predstavljeni i odvažni koncepti pametnog postolja

ThinkBook VertiFlex Concept – ekran koji se okreće

Glavna zvezda je Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, laptop čija je inovacija 14-inčni ekran koji može da se rotira za 90 stepeni. Zaslon se okreće nezavisno od poklopca, pa se lako može postaviti u vertikalni (portrait) položaj kada je potreban viši prikaz, ili u klasični horizontalni (landscape) režim.

Ovakav portretni prikaz može biti posebno koristan programerima, piscima i svima koji često čitaju duge dokumente, a praktičan je i za mirror prikaz sa pametnog telefona.

Za sada je poznato tek nekoliko tehničkih detalja: uređaj je tanak 18 mm, težak 1,39 kg, a sam koncept je još u ranoj fazi razvoja, što znači da detaljnije specifikacije nisu dostupne.

Lenovo Smart Motion Concept – postolje koje vas prati

Druga zanimljivost je Lenovo Smart Motion Concept, pametno postolje za laptop. Iako u imenu nema reč “stand”, njegova funkcija upravo to nagoveštava.

Postolje koristi kameru, mikrofon i druge senzore laptopa kako bi uređaj postavilo u ergonomski idealan položaj. Tu je i opcija “auto-facial tracking”, koja prema Lenovu omogućava da se uređaj orijentiše u odnosu na položaj vašeg lica.

Osim toga, moguće je upravljanje glasom, dok se uz uređaj dobija i AI prsten koji omogućava kontrolu gestovima. Na papiru, ovo nudi veliki broj futurističkih opcija, ali tek će se u praksi videti koliko je koncept zaista funkcionalan.

Još bez datuma izlaska

Ni za laptop ni za postolje nema nikakvih informacija o datumu izlaska. Kao što i sama kompanija naglašava, reč je o ranim prototipovima, pa postoji mogućnost da neki od ovih proizvoda nikada i ne zažive na tržištu.

Izvor: Techradar

