Lenovo ThinPad X1 je laptop kakav svi priželjkujemo

Telefoni savitljivih ekrana već su sa nama. Najveći igrači na tržištu utrkuju se u tome ko će ispisati stranice istorije uređaja sa savitljivim ekranima i prvi doći do nove niše kupaca s obzirom na to da ovi uređaji koštaju od 1500 dolara pa do 3000 dolara. Međutim, bilo je pitanje vremena kada će savitljivi ekrani stići i do računara. Ovoga puta kineska kompanija Lenovo izašla je u javnost sa svojim prototipom ThnikPad X1, koji su najavili da će izbaciti na tržište u prvoj polovini 2020. godine po još nepoznatoj ceni.

Specifikacije uređaja još nisu poznate, međutim prema promotivnim slikama u pitanju je manji, lak uređaj sa punom verzijom Windows-a 10. Radi na Intel platformi i navodi se da će imati dovoljno snažnu bateriju da izdrži ceo dan rada sa konstantnom povezanošću što znači da će imati podršku za karticu za mobilne telefone.

Svrha ovog modela je da učini laptopove još više prenosnim. U tablet modu, uređaj ima 13.3 inča kao vaš regularan laptop. Južnokorejski LG je zaslužan za savitljivi ekran, OLED panel sa 2K rezolucijom i 4:3 odnosom strana. Ovaj laptop će se prodavati sa bežičnom tastaturom i podrškom za olovku.

Displej je naravno moguće sklopiti tako da bude upola manji. Takođe ga možete koristiti za čitanje, i iz Lenova navode da će izgledati identično kao otvorena knjiga. Donji deo kada se sklopi može postati tastatura. Uređaj je težak tačno jedan kilogram.

