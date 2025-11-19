Lenovo Visual AI Glasses V1: kada pametne naočare iznova pišu pravila

Kada Lenovo predstavi par pametnih naočara, pažnja je uvek zagarantovana — ali model Visual AI Glasses V1 prevazilazi očekivanja. Težak samo 38 grama i opremljen mikroLED displejima u oba sočiva, ovaj uređaj nastoji da redefiniše način na koji doživljavamo interakciju sa digitalnim svetom. Predstavljen u Kini po ceni od oko 560 dolara, V1 nije samo tehnološki dodatak, već ozbiljan korak ka praktičnijem obliku veštačke inteligencije za svakodnevnu upotrebu.

Minimalistički dizajn, maksimalna funkcionalnost

Da bi pametne naočare postale deo svakodnevice, moraju biti lagane, udobne i neupadljive — što Lenovo očigledno dobro razume. V1 model donosi ultra-tanak dizajn i mikroLED ekrane koji prikazuju ključne informacije direktno u vidnom polju korisnika. Osvetljenost od 2.000 nita omogućava jasan prikaz i na jakom dnevnom svetlu, dok je kompletan prikaz stabilan čak i u pokretu.

Za razliku od mnogih konkurenata, Lenovo se odlučio da izostavi kameru, čime je fokus prebacio na privatnost i funkcionalnost. Umesto snimanja okruženja, uređaj se oslanja na AI-asistenciju — real-time prevod teksta i govora, pomoć pri prezentacijama kroz teleprompter režim, kao i podršku za gestove preko pametnog prstena. Dual-mikrofoni i stereo zvučnici omogućavaju jasan zvuk, dok integrisani algoritmi prepoznaju glasovne komande i upravljaju prikazom sadržaja.

U praksi, Visual AI Glasses V1 mogu postati izuzetno koristan alat za poslovne korisnike, putnike ili svakoga ko želi brži pristup informacijama bez stalnog posezanja za telefonom. Korisnik može da čita poruke, prevodi razgovore ili prati tekst prezentacije — sve dok zadržava kontakt sa okruženjem.

Ipak, Lenovo zasad planira plasman prvenstveno na kineskom tržištu, što znači da globalna dostupnost i podrška aplikacija tek treba da sazre. To ne umanjuje činjenicu da je V1 važan signal u smeru u kojem pametne naočare evoluiraju: manje invazivne, više korisne i pametnije integrisane u svakodnevni život.

