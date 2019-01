Letelica agencije NASA pronašla još jednu udaljenu planetu

NASA-ina najnovija letelica – TESS – za lov na nepoznate planete potvrdila je da je pronašla treću nepoznatu planetu koja se nalazi izvan našeg Solarnog sistema, samo tri meseca od početka misije.

Nova planeta oko svoje zvezde orbitira na „samo“ 53 svetlosne godine od našeg Solarnog sistema, te se naučnici nadaju da će moći bliže da je istraže, te otkriju koje informacije čuva njena atmosfera. Letelica istraživanja vrši na isti način kao Kepler, koji je bez goriva ostao u oktobru 2018, te skenira kosmos u potrazi za zvezdama čiju svetlost remete planete koje oko njih orbitiraju.

TESS ipak ima drugačiji zadatak od svog prethodnika, te za razliku od Kepler-a, koji se bavio samo jednim delom kosmosa od početka misije, skenira veće površine kako bi pronašla što više zvezda. Svetovi koje tako pronađe su često previše daleko da bi bilo kakvo istraživanje bilo moguće, te se TESS najviše fokusira na zvezde koje su relativno blizu Zemlje. Tako naučnici mogu da ih posmatraju i sa matične planete, te za početak uz pomoć teleskopa pokušaju da utvrde njihovu masu, te putanje kojima se kreću.

Sa svakim novim otkrićem povećava se mogućnost za dolazak do novih informacija, a treća planeta koju je TESS locirala zanimljivija je od prethodne dve, budući da kruži oko takozvane „patuljaste zvezde“, koja je manja, te emituje slabiju svetlost od našeg Sunca. S druge strane novootkrivena planeta oko zvezde kruži na većoj udaljenosti, te joj je potrebno 36 zemaljskih dana da obiđe jedan krug, što znači da je prilično hladna.

Naučnici nagađaju da bi oko ove zvezde mogla da kruži još jedna planeta veličine Zemlje, ali to još uvek nije potvrđeno, iako su sa letelice već stigli neki podaci koji idu u prilog toj teoriji. Ako se ispostavi da je ova pretpostavka tačna, to bi bila prva planeta veličine Zemlje koju je TESS otkrila, te bi naučnici mogli da dođu do značajnih zaključaka nakon što bi posmatrali planetu veličine Zemlje koja orbitira u nešto drugačijim uslovima.

