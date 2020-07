Letelica Crew Dragon i šetnja po svemiru

Letelica Crew Dragon ovekovečena je i na snimku koji je napravljen dok su astronauti sa Internacionalne svemirske stanice „šetali“ po kosmosu.

Poznato je da je jedan od većih prioriteta kompanije SpaceX transport ljudske posade do neke tačke u svemiru, a konačno i do Marsa. Za sada su letovi usmereni samo ka Internacionalnoj svemirskoj stanici, a mesec dana od uspešnog lansiranja Crew Dragon kapsula, koja je do stanice ponela kosmonaute Douga Hurleya i Boba Behnkena, je i dalje na istoj lokaciji. Iz agencije NASA kažu da su kapsulom zadovoljni, što znači da je ono što se nazivali „istorijskim lansiranjem“ postalo istorijska misija.

Koliko kapsula može da izdrži?

Jedno od najvećih pitanja tokom priprema za lansiranje bilo je to koliko kapsula može da izdrži u svemiru, budući da je prva, lansirana 209. godine, na stanici provela manje od nedelju dana, što nije bilo dovoljno da bi se došlo do velikih zaključaka. Najveći problem su solarni paneli, budući da s eoni najbrže razgrađuju u kosmičkim uslovima, a bez njih Crew Dragon ostaje i bez energije.

Otkada se prikačila za stanicu kapsula se puni jednom nedeljno, kako bi se utvrdilo da li ploče ispravno funkcionišu. Ploče za sada proizvode više energije nego što se očekivalo, što znači da čitava kapsula funkcioniše bolje od planiranog. Zamišljeno je da kapsula na stanici ostane 114 dana, i za sada izgleda da će uspeti da izađe u susret tom očekivanju.

SpaceX kapsula je 2. jula bila svedok i jednoj svemirskoj šetnji, a u pitanju je rutinski događaj, u okviru kojeg su NASA-ini astronauti izašli sa stanice kako bi obavili neophodne popravke. Dok je radio na zameni litijumskih-jonskih baterija, u kojima se skladišti solarna energija, koja se za napajanje stanice koristi tokom orbitalnih noći, astronaut Bob Behnken je uspeo da napravi i nekoliko fotografija. Na fotografiji, pored kapsule, može da se vidi i veličanstven pogled sa stanice.

