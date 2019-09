Levitirajuća Rubikova kocka koja se sama slaže

Do sada smo imali prilike da vidimo ljude koji Rubikovu kocku slažu za nekoliko desetina sekundi, robote koji to rade još brže, ali japanski YouTube kreator „Human Controller“ ih je sve prevazišao. On je napravio pravu magičnu Rubikovu kocku koja se sama rešava, a pri tome i levitira.

„Human Controller“ je još pre godinu dana predstavio svoju verziju Rubikove kocke čiji mehanizam je napravljen pomoću 3D štampača i opremljen je minijaturnim servo motorima, elektronikom, pa čak i baterijom. Ova kocka je sposobna da iz svake pozicije složi kocku.

Iako sve deluje magično, suštinski ceo sistem ne zahteva mnogo „pameti“. Da bi se „pomešale“ stranice Rubikove kocke, potrebna je ljudska intervencija, a elektronika jednostavno pamti pokrete koji su napravljeni i može da ih reprodukuje u obrnutom redosledu.

Ipak, „Human Controller“ je u svom poslednjem eksperimentu otišao još jedan korak dalje. Napravio je video snimak na kojoj takva kocka levitira i sama se slaže. Levitacija je obezbeđena pomoću moćnog magneta koji uspeva da kocku održava u vazduhu. Brzina slaganja kocke nije vrhunska, ali to nije ni bio cilj ovog projekta. Video snimak je istovremeno interesantan i opuštajući i pokazuje da malo tehničkog znanja i dobra ideja mogu da prerastu u izuzetno zanimljiv rezultat.

