LG ArtCool Gallery premium klima uređaj predstavljen u Srbiji

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je u Srbiji najnoviji ARTCOOL Gallery Premium klima uređaj za grejanje i hlađenje. Za razliku od konvencionalnih klima uređaja, novi model ima ugrađen impozantni LCD ekran od 27 inča, koji može prikazivati neka od najpoznatijih i najlepših umetničkih dela na svetu. Pored toga što efikasno hladi i greje i prostoriju ispunjava svežim vazduhom, ovaj uređaj svojom estetikom i savremenim dizajnom oplemenjuje svaki enterijer, i sve to uz značajne uštede električne energije.

Zahvaljujući izuzetnom Full HD LCD ekranu u elegantnom drvenom ramu imate utisak da gledate uramljeno umetničko delo, a ne napredni LG klima uređaj. Pomoću daljinskog upravljača ili putem LG ThinQ aplikacije, korisnici na ekranu ARTCOOL Gallery Premium uređaja mogu postaviti neka od kultnih dela slikarstva, poput „Zvezdane noći“ Vinsenta Van Goga ili Klimtovog „Poljupca“ koja su već sadržana u memoriji uređaja. Prikazani sadržaj može biti i personalizovan, pa je tako moguće podesiti i omiljenu porodičnu fotografiju ili odabrati neku od ponuđenih opcija iz bogate galerije statičnih i animiranih slika. LCD ekran ARTCOOL Gallery Premium klima uređaja može da strimuje i video zapis uz ton, pa korisnici na primer, imaju priliku da uživaju u Youtube aplikaciji jer ovaj model ima i ugrađenu Wi-Fi tehnologiju. Poput ekrana pravih LG televizora, LCD ekran ovih klima uređaja poseduje sertfikate kompanija Intertek, za 100-postotnu tačnost boja i TÜV Rheinland, koji garantuje manju emisiju plave svetlosti.

Uprkos nesvakidašnjem dizajnu, uređajem se veoma lako upravlja. Zahvaljujući praktičnom daljinskom upravljaču i mobilnoj aplikaciji, korisnici mogu da biraju između brojnih postavki i funkcija, kao i da prate status uređaja u realnom vremenu. Tako će ostati u toku sa svim važnim informacijama, kao što su energetska potrošnja i željena temperatura, a uređaj ima i opciju glasovnog upravljanja. Takođe, ARTCOOL Gallery Premium se veoma lako održava: čišćenje je moguće korišćenjem tehnologije zamrzavanja, koje će dopreti i do najnepristupačnijih delova. Nakon odmrzavanja, prašina i druge štetne čestice iz vazduha mogu se lako isprati. Automatsko čišćenje se aktivira nakon upotrebe klima uređaja i izduvava vazduh radi uklanjanja vlage.

Novi ARTCOOL Gallery Premium ima A ++ zelenu oznaku, koja ukazuje da se radi o uređaju izuzetne energetske efikasnosti. Zahvaljujući Dual Inverter kompresoru, željenu temperaturu je moguće kontrolisati uz nizak utrošak energije. Uređaj takođe koristi R32 rashladno sredstvo, što znači da ima znatno niži potencijal globalnog zagrevanja u odnosu na sredstvo koje se najčešće upotrebljava. Trosmerno strujanje vazduha omogućava ravnomerno hlađenje/grejanje prostorije, a dodatno stvara prijatnu i tihu atmosferu, budući da jačina zvuka koji proizvodi dostiže svega 20 decibela u sleep režimu. Osim toga, sertifikat Allergy UK ukazuje da je reč o proizvodu koji je pogodan za sve korisnike koji pate od alergija.

U sklopu LG asortimana, nalazi se i model LG ARTCOOL Gallery Special, koji ne poseduje LCD ekran, ali to ne umanjuje njegovu autentičnost i atraktivnost. Za razliku od LG ARTCOOL Gallery Premium, korisnici mogu fotografije, postere ili printove koji im se najviše dopadaju pričvrstiti ručno, pomoćnu magneta koji se dobijaju u sklopu pakovanja.

Kada govorimo o LG rešenjima za klimatizaciju visoko naprednih performansi, jednostavno ne smemo zaobići ni model LG DUALCOOL Premium Split. Jedna od glavnih prednosti ovog klima uređaja klasičnog, prepoznatljivog dizajna, leži u tome što pored temperature i protoka vazduha održava i prijatnu vlažnost u prostoriji, za idealnu i opuštajuću atmosferu. Ono što novi model definitivno izdvaja je pametan senzor (Human Detection Sensor™), koji detektuje udaljenost između klima uređaja i ljudi u prostoriji, te prilagođava režim rada, čime se dodatno racionalizuje energetska potrošnja.

„Korisnici su navikli na to da kompanija LG neprestano pomera granice kada je reč o spoju praktičnosti i estetike, pa su tako mnogi uređaji prevazišli svoju prvobitnu namenu. Međutim, kada se u sve to umeša i umetnost koja se ogleda u uramljenim pejzažima svetski poznatih umetničkih dela, dobija se LG ARTCOOL Gallery – klima uređaj koji je simbol stila, efikasnosti i tehnološke izvrsnosti“, istakla je Slađana Jelić, rukovodilac AS sektora kompanije LG u Srbiji.

