LG Digital Signage: Maksimum produktivnosti, ali i elegancije

Savremena Digital Signage rešenja nisu samo funkcionalna. Budući da često predstavljaju ogledalo i reprezent biznisa, od velike je važnosti da deluju elegantno i moderno.

Upravo tu stupa na scenu nova generacija LG Digital Signage rešenja. Dizajnirana za kancelarije, sastanke, produktivna okruženja, ali i izloge, reprezentativne objekte, prezentacije, ovi uređaji istovremeno impresioniraju i pomažu da se produktivnost podigne na viši nivo. Istovremeno, zadržavaju veoma visok nivo korisnosti kada govorimo o svakodnevnim obavezama i zadacima. Posebno se u tom pogledu izdvajaju tri grupe Digital Signage uređaja: transparentni OLED touch signage EW5TK-A, zatim LAEC serija All-in-one LED ekrana sa ugrađenom webOS podrškom i još jedno All-in-one rešenje za video konferencije 55CT5WJ.

Providno je i lepše i bolje

Nova LG Transparent OLED Touch Signage serija osvetljava prostore koji su bili skriveni iza ekrana, kompletno harmonizujući prikaz ekrana sa okruženjem. Drugim rečima, obezbeđuje maksimum u pogledu prikaza živahnih i čistih boja uz istovremeni visok nivo transparentnosti, omogućavajući da se objekti smešteni iza onoga što je u prvom planu takođe prikažu u punom sjaju. Istovremeno, kao što se iz imena može naslutiti, ova serija uređaja podržava reagovanje na dodir od strane korisnika, ali i posmatrača koji se mogu nalaziti okupljeni oko korisnika ili sa strane.

Na ovaj način možete da zadivite goste u svojoj kancelariji, ali i da impresionirate posetioce svoje radnje ili da izazovete “vau” efekat kod onih koji gledaju u vaš izlog ili koriste vaše uređaje kako bi obavili neku kupovinu ili porudžbinu. Drugim rečima, LG Transparent OLED Touch Signage serija je namenjena svim okruženjima gde postoji visok stepen interakcije sa publikom, posetiocima, kupcima. Zasigurno će ih oduševiti nadrealnim prikazom i sposobnošću da na jedinstven i specifičan način prikaže bitne stvari.

Što se tehničkih specifikacija tiče, konkretan EW5TK-A se drži proverene dijagonale od 55 inča i Full HD rezolucije (1920 × 1080 piksela). Odnos kontrasta je deklarisan na 150.000:1, a osvetljenje na do 400 cd/m2. Međutim, ono što specifikacije teško mogu da opišu jeste osećaj kada se sadržaj koji se prikazuje prirodno “stapa” i preliva u okruženje, do te mere da niste zapravo sigurni gde ekran počinje, a gde se završava, što definitivno ostavlja zadivljujuć efekat. Sve je dignuto na vši nivo dodavanjem kapacitivnog sloja osetljivog na dodir, zahvaljujući kome korisnici i posetioci mogu da sami da interaguju sa sadržajima.

Ne zaboravite, nisu na meti ovakvih uređaja samo tržni centri i reklamni prostori. Danas vrhunske kancelarije prate trendove modernog okruženja, te postavljaju Transparent OLED na staklene zidove kako bi stvorili svetle i futurističke slike i korisne alate za sastanke. Transparentni OLED Touch je stekao popularnost kao interaktivni displej, te se ovakvi ekrani koriste na raznim kiosk stanicama, od onih u restoranima brze hrane pa sve do punjača za električne automobile.

Ne zaboravimo da spomenemo još dve važne karakteristike. Transparent Touch OLED je kreiran kao polu-sklopljen proizvod, što znači da postoji čitav niz mogućnosti naknadnih prilagođavanja i instaliranja na raznovrsne načine, u zavisnosti od izgleda i potreba u odgovarajućem prostoru. Sam displej je zaštićen kaljenim staklom, tako da je veoma otporan i može se smatrati zaštićenim od raznih neželjenih situacija i nezgoda koje nisu tako retke gde god se stvara gužva, tako da su korisnici mirni i u tom smislu.

Da zadivite salu

Nova LAEC serija All-in-one displeja s podrškom za webOS ima različite primene, ali najbitnije su prezentacione. Bilo da govorimo o konferencijskoj sali, izložbenom prostoru, mestu gde se vrše demonstracije i organizuju sastanci, novi LAEC Digital Signage uređaji su pravi izbor. Dizajnirani su s ogromnom dijagonalom na umu, tako da se nova serija sastoji od uređaja dijagonala 136” i 163”, što je zaista impozantno. Zamislite ovog džina u svojoj sali za sastanke kako vam služi za demonstraciju bilo čega ili prikaz sagovornika sa druge strane sveta i momentalno ćete shvatiti značaj ovakvog uređaja.

Nova serija ima osvetljenje deklarisano na 500 nita i rezoluciju od 1920 × 1080 piksela (Full HD). Dolazi sa ugrađenim zvučnicima, a predviđeno je da se servisira spreda, tako da ukoliko dođe do nekog problema ili je nešto potrebno popraviti pritup je brz i lak i nema potrebe pomerati ogroman ekran.

All-in-one sintagma ovde posebno dolazi do izražaja, budući da je reč o jednom impozantnom uređaju koji u principu sadrži sve što bi jedan moderan Digital Signage uređaj trebao da pruži. Veoma je jednostavan za instalaciju i podešavanje, ne zahteva dodatne kontrolere ili module. Sve što je potrebno nakon instalacije jeste da upravljate njime običnmim daljincem koji je veoma nalik na klasičan TV daljinac. Opciono je moguća nabavka specijalnih dodataka kreiranih samo za ovu seriju Digital Signage uređaja, kao što su postolja sa točkićima i slično.

Uređaj ima ugrađen četvorojezgarni Soc (System on Chip) zahvaljujući kome je u stanju da pruži odlične performanse i izvršava simultane zadatke uz istovremeni prikaz sadržaja na ekranu. Takođe, LG webOS platforma donosi kompatibilnost s brojnim razvijenim jednostavnim aplikacijama, kao i SDK (Software Development Kit) kompatibilnost za kreiranje i osmišljavanje novih aplikacija u skladu sa potrebama radnog okruženja, odnosno preduzeća u kome bi ovakav uređaj bio korišćen. Uz jednostavan korisnički interfejs, korišćenje ovakvog uređaja nikada nije bilo lakše i intuivnije.

LAEC serija displeja takođe podržava profesionalna rešenja za svakodnevni menadžment, poput IP-baziranog Crestron Connected interfejsa. Na ovaj način se može vršiti svojevrstan nadzor nad aktivnostima i potrebama firme, menadžment raznih uređaja, kontrola određene opreme u mrežnim okruženjima i slično. Isto tako, treba istaći da je LAEC serija kompatibilna sa LG One:Quick Share rešenjem. Reč je o LG rešenju za bežično deljenje ekrana, koje kao što ime sugeriše omogućava da se brzo i lako ekran poveže na bilo koji PC računar u blizini putem integrisane Wi-Fi konekcije. Takođe je moguće vršiti određena bazična podešavanja ovim putem, a svakako je reč o idealnom načinu da jednostavno i bez muke podelite sadržaje sa čitavim timom saradnika omogućavajući im da prate izlaganja na velikom, impozantnom, jasnom i preglednom ekranu Digital Signage uređaja, što će značajno olakšati sastanke i omogućiti svima da “prate temu”.

Svima omiljena stavka vaše kancelarije

Najzad, nešto slično LAEC seriji dobijamo u manjem izdanju, kada nije potreba baš toliki uređaj. Umesto gigantskih ~150”, ovde se zadovoljavamo “tek” sa 55” Digital Signage ekranom. No, to ne znači da je funkcionalnost manja, naprotiv, u nekim detaljima LG One: Quick Works 55CT5WJ ume i te kako da zadivi, daleko iznad njegove cene ili nominalnih karakteristika.

Reč je o još jednom All-in-one rešenju za vašu kancelariju, ali u nešto svedenijoj formi s pomenutim ekranom od 55 inča. Nominalno je reč o rešenju za video konferencije i u tom izdanju se ovaj Digital Signage uređaj i snalazi najbolje, s izuzetno detaljnim i oštrim ekranom 4K rezolucije (3840 × 2160 piksela) koji će besprekorno prikazati svaki detalj prezentacije ili osoba s druge strane veze. Nominalno osvetljenje je deklarisano na 450 nita, a posebno su interesantne ugrađene mogućnosti po pitanju kamere i zvuka. Uređaj dolazi sa dva zvučnika, snaga 10 + 10 W. Takođe, podržava kontrolu dodirom, zahvaljujući čemu se njime može upravljati brzo, jednostavno i intuitivno.

Da se vratimo pitanjima zvuka na trenutak. 55CT5WJ ima ugrađen mikrofon dometa 6 metara, koji je u stanju da hvata zvuk na velikoj udaljenosti i iz raznih izvora, pametno filtrirajući govornike i eliminišući pozadinsku buku. To ga čini odličnim rešenjem za video konferencije, odnosno sastanke sa većim brojem učesnika. Uvek ćete jasno biti prikazani svojim kolegama, budući da Digital Signage uređaj stiže s ugrađenom 4K kamerom. Naime, ova Ultra HD (3840 × 2160) kamera raspolaže podrškom za snimanje u ultra-širokom rasponu od 120°, te podrškom za 4 x Zoom i Video Framing. Kamera će se automatski pametno fokusirati na govornika koji u tom trenutku priča u slučaju da je prisutno više ljudi ispred ekrana. Drugim rečima, ovde dobijate kompletno rešenje za vrhunsku komunikaciju, što uređaj čini izuzetnom poslovnom alatkom koja će podjednako jasno predstaviti i vas i vaše sagovornike.

Samo rešenje je bazirano na Windows 10 IoT Enterprise operativnom sistemu i pogoni ga AMD platforma za embedded uređaje. Konkretno, ovde imamo AMD Ryzen Embedded V1605B procesor, AMD Radeon Vega grafiku, 8 GB RAM-a, kao i 128 GB eMMC skladišnog prostora. 55CT5WJ podržava Wi-Fi 802.11ac 2 x 2,. kao i Bluetooth 5.0 bežične konekcije.

Osim toga, zahvaljujući odličnoj softverskoj podršci, korisnici imaju direktan pristup svojevrsnoj prodavnici aplikacija za video konferencije, tako da je moguće dodatno prilagođavanje i podešavanje iskustva “sastančenja” na brz i jednostavan način, budući da korisnici mogu da koriste veći broj alata osmišljenih upravo za ono čemu je Digital Signage uređaj namenjen. One:Quick Works platforma omogućava i anotacije i označavanja/podvlačenja/zaokruživanja zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir, tako da korisnici i sa te strane imaju podršku za napredne funkcije. Najzad, tu je i podrška za snimanje glasa, zahvaljujući čemu se sa učesnicima mogu brzo i lako deliti određene poruke, zapažanja i slično. Ukoliko je potrebno istovremeno obavljati više stvari, ili pak prikazivati simultano učesnike razgovora i demonstrirati nešto na čemu se radi ili neku tabelu ili izveštaj, omogućen je Split View prikaz.

LG nudi puno modernim poslovnim okruženjima, i donosi ono što im je najpotrebnije, zahvaljujući čemu pokriva širok spektar poslovnih okruženja i najrazličitijih potreba. Razumevajući potrebe kompanija i znajući šta im je potrebno za dalji napredak, južnokorejski gigant je u stanju da direktno integriše sopstvene tehnologije u ovakva rešenja, donoseći ubedljive proizvode i potvrđujući da je lider Digital Signage tržišta.

