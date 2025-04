LG Digital Signage: Produktivno, elegantno, inteligentno

Savremena Digital Signage rešenja odlikuju svestranost i funkcionalnost. Kao takva, koriste se u raznim prilikama: u firmama zarad povećanja produktivnosti, u marketinško-reklamne svrhe, ali i za edukaciju.

LG Digital Signage rešenja nude ponešto za svakoga. Dizajnirani za kancelarije, sastanke, produktivna okruženja, ali i izloge, reprezentativne objekte, prezentacije, ovi uređaji istovremeno impresioniraju i pomažu da se produktivnost podigne na viši nivo. Istovremeno, zadržavaju veoma visok nivo korisnosti kada govorimo o svakodnevnim obavezama i zadacima. Posebno se u tom pogledu izdvajaju tri grupe Digital Signage uređaja: transparentni OLED touch signage EW5TK-A, zatim LAEC serija All-in-one LED ekrana sa ugrađenom webOS podrškom i još jedno All-in-one rešenje za video-konferencije 55CT5WJ.

Za svaku salu

Nova LAPA serija All-in-one displeja s podrškom za webOS ima različite primene, ali najbitnije su prezentacione. Bilo da govorimo o konferencijskoj sali, izložbenom prostoru, mestu gde se vrše demonstracije i organizuju sastanci, novi LAPA Digital Signage uređaji su pravi izbor. Dizajnirani su s ogromnom dijagonalom na umu, tako da se nova serija sastoji od uređaja dijagonala 136” i 163”, što je zaista impozantno. Zamislite ovog džina u svojoj sali za sastanke kako vam služi za demonstraciju bilo čega ili prikaz sagovornika s druge strane sveta i momentalno ćete shvatiti značaj ovakvog uređaja.

Nova serija ima osvetljenje deklarisano na 500 nita i rezoluciju od 1920 × 1080 piksela (Full HD). Dolazi sa ugrađenim zvučnicima, a predviđeno je da se servisira spreda, tako da ukoliko dođe do nekog problema ili je nešto potrebno popraviti, pristup je brz i lak i nema potrebe pomerati ogroman ekran.

All-in-one sintagma ovde posebno dolazi do izražaja, budući da je reč o jednom impozantnom uređaju koji u principu sadrži sve što bi jedan moderan Digital Signage uređaj trebalo da pruži. Veoma je jednostavan za instalaciju i podešavanje, ne zahteva dodatne kontrolere ili module. Sve što je potrebno nakon instalacije jeste da upravljate njime običnim daljincem koji je veoma nalik na klasičan TV daljinac. Opciono je moguća nabavka specijalnih dodataka kreiranih samo za ovu seriju Digital Signage uređaja, kao što su postolja sa točkićima i slično.

Uređaj ima ugrađen četvorojezgarni Soc (System on Chip), zahvaljujući kome je u stanju da pruži odlične performanse i izvršava simultane zadatke uz istovremeni prikaz sadržaja na ekranu. Takođe, LG webOS platforma donosi kompatibilnost s brojnim razvijenim jednostavnim aplikacijama, kao i SDK (Software Development Kit) kompatibilnost za kreiranje i osmišljavanje novih aplikacija u skladu s potrebama radnog okruženja, odnosno preduzeća u kome bi ovakav uređaj bio korišćen. Uz jednostavan korisnički interfejs, korišćenje ovakvog uređaja nikada nije bilo lakše i intuitivnije.

LAPA serija displeja takođe podržava profesionalna rešenja za svakodnevni menadžment, poput IP baziranog Crestron Connected interfejsa. Na taj način se mogu nadzirati aktivnosti i potrebe firme, menadžment raznih uređaja, kontrola određene opreme u mrežnim okruženjima i slično. Isto tako, treba istaći da je LAPA serija kompatibilna sa LG One: Quick Share rešenjem. Reč je o LG rešenju za bežično deljenje ekrana, koje omogućava da se ekran brzo i lako poveže na bilo koji PC računar u blizini putem integrisane Wi-Fi konekcije. Takođe je moguće izvoditi određena bazična podešavanja ovim putem, a svakako je reč o idealnom načinu da jednostavno i bez muke podelite sadržaje sa čitavim timom saradnika omogućavajući im da prate izlaganja na velikom, impozantnom, jasnom i preglednom ekranu Digital Signage uređaja, što će znatno olakšati sastanke i omogućiti svima da „prate temu”.

Providno i elegantno

Nova LG Transparent OLED Touch Signage serija osvetljava prostore koji su bili skriveni iza ekrana, kompletno harmonizujući prikaz ekrana sa okruženjem. Drugim rečima, obezbeđuje maksimum u pogledu prikaza živahnih i čistih boja uz istovremeni visok nivo transparentnosti, omogućavajući da se objekti smešteni iza onoga što je u prvom planu takođe prikažu u punom sjaju. Istovremeno, kao što se iz imena može naslutiti, ova serija uređaja podržava reagovanje na dodir korisnika, ali i posmatrača koji se mogu nalaziti okupljeni oko korisnika ili sa strane.

Na ovaj način možete da zadivite goste u svojoj kancelariji, ali i da impresionirate posetioce svoje radnje ili da izazovete „vau” efekat kod onih koji gledaju u vaš izlog ili koriste vaše uređaje kako bi obavili neku kupovinu ili porudžbinu. Drugim rečima, LG Transparent OLED Touch Signage serija je namenjena svim okruženjima gde postoji visok stepen interakcije s publikom, posetiocima, kupcima. Zasigurno će ih oduševiti nadrealnim prikazom i sposobnošću da na jedinstven i specifičan način prikaže bitne stvari.

Što se tehničkih specifikacija tiče, konkretno EW5TK-A se drži proverene dijagonale od 55 inča i Full HD rezolucije (1920 × 1080 piksela). Odnos kontrasta je deklarisan na 150.000 : 1, a osvetljenje na do 400 cd/m2. Međutim, ono što specifikacije teško mogu da opišu jeste osećaj kada se sadržaj koji se prikazuje prirodno „stapa” i preliva u okruženje, do te mere da niste zapravo sigurni gde ekran počinje, a gde se završava, što definitivno ostavlja zadivljujuć efekat. Sve je dignuto na viši nivo dodavanjem kapacitivnog sloja osetljivog na dodir, zahvaljujući kome korisnici i posetioci mogu sami da imaju interakciju sa sadržajima.

Ne zaboravite, nisu na meti ovakvih uređaja samo tržni centri i reklamni prostori. Danas vrhunske kancelarije prate trendove modernog okruženja, te postavljaju Transparent OLED na staklene zidove kako bi stvorili svetle i futurističke slike i korisne alate za sastanke. Transparentni OLED Touch je stekao popularnost kao interaktivni displej, te se ovakvi ekrani koriste na raznim kiosk stanicama, od onih u restoranima brze hrane pa sve do punjača za električne automobile.

Ne zaboravimo da spomenemo još dve važne karakteristike. Transparent Touch OLED je kreiran kao polusklopljen proizvod, što znači da postoji čitav niz mogućnosti naknadnih prilagođavanja i instaliranja na raznovrsne načine, u zavisnosti od izgleda i potreba u odgovarajućem prostoru. Sam displej je zaštićen kaljenim staklom, tako da je veoma otporan i može se smatrati zaštićenim od raznih neželjenih situacija i nezgoda koje nisu tako retke gde god se stvara gužva, pa su korisnici mirni i u tom smislu.

I rad i obrazovanje

Interaktivna digitalna tabla oznake TR3DK-BM ima dvojaku funkciju – stiže u izdanjima namenjenim učionicama, ali i kancelarijama. Ova serija uključuje naprednu tehnologiju, visoku rezoluciju i funkcije prilagođene korisniku, što je čini idealnim izborom za korporativna i obrazovna okruženja. TR3DK-BM displeji nude vrhunski kvalitet slike, intuitivne kontrole i jednostavnu integraciju, pružajući moćnu platformu za isporuku upečatljivih poruka i sadržaja.

LG TR3DK-BM serija se može pohvaliti rezolucijom visoke definicije (do 4K), obezbeđujući jasne i oštre slike. Bez obzira na to da li prikazuju slike, video-zapise ili interaktivni sadržaj, ekrani nude žive boje, oštre kontraste i detaljne vizuelne prikaze koji očaravaju gledaoce. Svojim tankim profilom i modernom estetikom, TR3DK-BM se lako može uklopiti u svako okruženje, poboljšavajući ukupan izgled i osećaj prostora. Njegov minimalistički dizajn čini ga pogodnim za instalacije u različitim okruženjima, od elegantnih korporativnih kancelarija do obrazovnih prostora.

WebOS za Digital Signage je još jedna važna karakteristika TR3DK-BM modela. LG WebOS platforma korisnicima omogućava lako upravljanje sadržajima. Operativni sistem je intuitivan i podržava više tipova medija, kao što su slike, video-snimci i striming sadržaja, koji se mogu kontrolisati na daljinu preko aplikacija zasnovanih na oblaku. Ekrani podržavaju različite opcije povezivanja, uključujući HDMI, USB i LAN, omogućavajući laku integraciju u postojeće mreže. Ova fleksibilnost pojednostavljuje distribuciju sadržaja i daljinsko upravljanje, čineći korisnicima efikasnim upravljanje natpisima sa centralne lokacije.

Mogućnosti ekrana osetljivog na dodir naročito su važne u obrazovnim institucijama, gde ovakvi uređaji mogu odmeniti klasičnu tablu, ali imaju svoju jasnu funkciju i u korporativnim okruženjima. Novi modeli u seriji TR3DK-BM uključuju interaktivne mogućnosti dodira, koje se mogu koristiti za pronalaženje puta, informacione kioske ili bilo koju drugu interaktivnu aplikaciju. Ovo povećava angažovanje korisnika i omogućava dinamičniju komunikaciju.

Napravljen za rad 24/7, TR3DK-BM je dizajniran da bude pouzdan i izdržljiv u zahtevnim okruženjima, obezbeđujući dugovečnost i minimalno vreme zastoja. Ovo ga čini isplativim rešenjem za kontinuiranu upotrebu kako u korporativnom, tako i u obrazovnom okruženju. Serija uključuje napredne bezbednosne funkcije, kao što su šifrovani prenos podataka i zaštita lozinkom, kako bi se osiguralo da se sadržaj prikazuje bezbedno i da samo ovlašćeni korisnici mogu da vrše ažuriranja ili promene.

Za obrazovne institucije koje žele da pruže interaktivne informacije posetiocima ili studentima, funkcionalnost ekrana osetljivog na dodir TR3DK-BM omogućava mu da funkcioniše kao interaktivni kiosk. Učenici mogu da pronađu uputstva, istraže resurse i pristupe informacijama specifičnim za kampus u korisničkom interfejsu. Digitalna signalizacija se može koristiti za prikazivanje važnih najava, rasporeda događaja i upozorenja za hitne slučajeve širom kampusa. S velikim ekranom i visokom rezolucijom TR3DK-BM, informacije se mogu jasno emitovati, obezbeđujući da dođu do studenata, fakulteta i posetilaca. TR3DK-BM se može koristiti za prikaz planova časova, obrazovnih video-zapisa ili ažuriranja u realnom vremenu u učionicama ili salama za predavanja. Takođe, podržava multimedijalni sadržaj, što ga čini efikasnim alatom za angažovanje učenika i obogaćivanje iskustva učenja.

Kada je reč o korporativnim komunikacijama i upotrebi generalno, TR3DK-BM je odličan alat za prikazivanje internih ažuriranja, vesti i poruka kompanije. Može se postaviti u oblastima s velikim prometom, kao što su predvorja, sobe za sastanke i hodnici, osiguravajući da zaposleni budu informisani o važnim korporativnim informacijama. U velikim kancelarijskim prostorima ili korporativnim kampusima, TR3DK-BM može poslužiti kao interaktivni direktorijum, pomažući zaposlenima i posetiocima da se kreću kroz zgradu. Digitalna signalizacija poboljšava iskustvo posetilaca pružanjem brzog pristupa lokacijama soba za sastanke, podovima i drugim sadržajima.

TR3DK-BM se može instalirati u salama za sastanke ili za prikaz rasporeda, dnevnih redova ili prezentacija uživo. Fleksibilnost sistema omogućava besprekornu integraciju s drugim alatima preduzeća, omogućavajući ažuriranja uživo i interaktivnu saradnju. Naravno, ne zaboravimo ni fundamentalnu funkciju – TR3DK-BM uređaji mogu da koriste da pojačaju identitet brenda i prikazivanje reklama.

