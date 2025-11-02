LG i Ubisoft donose igru Just Dance Now na LG pametne televizore

LG i Ubisoft udružili su snage kako bi popularnu igru sa pokretima Just Dance Now doveli direktno na LG Smart TV uređaje. Igra stiže u decembru putem LG Gaming Portal-a, biće dostupna korisnicima u SAD-u i Evropi, a radiće na televizorima sa webOS 22 ili novijim verzijama — bez potrebe za dodatnom opremom.

Ples bez konzole i dodatnih uređaja

Originalno lansiran 2014. godine kao mobilna aplikacija za iOS i Android, Just Dance Now je namenjen igračima koji nemaju konzolu. Godinu dana kasnije igra je stigla i na Apple TV, a danas nudi biblioteku od stotina pesama iz različitih decenija. Korisnici će moći da plešu besplatno svakog dana u ograničenom vremenskom okviru, dok će oni željni dužeg igranja moći da se pretplate na plaćene planove ili kupuju tematske pakete pesama.

U originalnoj verziji igra je koristila telefon kao kontroler, slično kao Wii Remote u prvoj Just Dance igri iz 2009. godine. Sada, u verziji za LG Gaming Portal, tu funkciju preuzima LG Magic Remote — što znači da nije potrebna nikakva dodatna oprema.

Beta verzija i rast LG-jevog gaming ekosistema

Pre zvaničnog lansiranja u decembru, Ubisoft planira beta verziju igre u kojoj će igrači moći da testiraju tri pesme prvog dana, a zatim po jednu novu dnevno tokom naredne dve nedelje. Tačan datum početka bete još nije objavljen.

Ovim potezom LG dodatno jača svoju gaming platformu za televizore. Podsetimo, cloud verzija Xbox Game Pass-a postala je deo LG Gaming Portal-a u aprilu, dok je GeForce NOW aplikacija nedavno dobila podršku za 4K rezoluciju i 120Hz streaming. Zahvaljujući ovim integracijama, LG Smart TV sve više postaje prava alternativa konzolama za ljubitelje casual i cloud igara.

