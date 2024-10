LG je predstavio Bluetooth kontroler sa ultra-niskom latencijom

Ultra-niska latencija Bluetooth-a obećava neverovatne prednosti za uređaje koji je koriste, poput bežičnih slušalica. Da li će pružiti sličnu prednost i kod kontrolera?

Najnoviji koncept LG-a izgleda odlučno da to sazna, a koliko god to bilo važno, izgleda prilično kul. LG je upravo predstavio novi Bluetooth kontroler sa ultra-niskom latencijom (BT ULL). Ovaj kontroler je razvijen u saradnji sa kompanijama Razer i MediaTek i prikazan je na LG webOS samitu 2024. Zanimljivo je što ima vreme reakcije od manje od 1 ms. Ovo je vrsta inovacije koju možete očekivati od ULL Bluetooth-a, pošto Bluetooth često pati od problema sa latencijom, ali će to verovatno više primetiti profesionalni igrači nego ostali, s obzirom na to da svaki milisekund znači mnogo u igrama poput Counter-Strike 2.

Razer je razvio prvi kontroler za igranje opremljen BT ULL tehnologijom. Tokom demonstracije uživo na samitu, prikazana je superiorna responzivnost i preciznost kontrolera u poređenju sa standardnim Bluetooth kontrolerima, posebno u brzim igrama kao što su pucačine iz prvog lica, borilačke igre i trkačke igre. LG planira da pokrene program sertifikacije za kontrolere trećih strana kako bi obezbedio nesmetanu kompatibilnost sa BT ULL tehnologijom na webOS pametnim televizorima. Razer će biti prva kompanija koja će dobiti ovu sertifikaciju. BT ULL tehnologija takođe se integriše u MediaTek-ov Wi-Fi čipset “MT7921”, koji će takođe imati Wi-Fi 6 tehnologiju za optimalne performanse. LG-ovi najnoviji premium OLED televizori i LG QNED televizori, koji podržavaju frekvencije osvežavanja od 120Hz ili više, planirani su za lansiranje 2025. godine sa ugrađenom BT ULL tehnologijom. Slično tome, ako nabavite jedan od ovih kontrolera, biće mu potrebna potpuna BT ULL podrška ako želite da iskoristite sve prednosti koje nude, pošto obe strane moraju da podržavaju tako nisku latenciju.

Uzbuđeni smo što ćemo videti ove kontrolere na policama prodavnica, ali vreme će pokazati da li su poboljšanja zaista toliko dobra koliko trenutno izgledaju.

Izvor: Howtogeek

