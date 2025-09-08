LG osvojio najviše priznanje na IFA Innovation Awards 2025

LG Electronics (LG) trijumfovao je na prvim IFA 2025 Innovation Awards priznanjima, osvojivši ukupno 17 nagrada, uključujući i najprestižnije priznanje – Best of IFA. Nagrade su uvedene ove godine s ciljem da odaju priznanje proizvodima koji postavljaju nove standarde u inovacijama, tehnologiji, dizajnu i uticaju na tržište. Od više od 1.800 prijavljenih kompanija, odabrani su nagrađeni u 16 kategorija, među kojima su mobilnost, kućni aparati, zabava u domu, dizajn i pametni dom. Najviša priznanja – Best of IFA, Best Tech Innovation i Best Brand – dodeljena su najistaknutijim proizvodima i kompanijama.

Prvo mesto pripalo je LG SIGNATURE OLED T televizoru, prvom bežičnom providnom TV-u na svetu, čime je potvrđeno LG liderstvo u oblasti napredne televizijske tehnologije. Ovaj revolucionarni proizvod poneo je i titulu najboljeg u kategoriji Home Entertainment, donoseći kompaniji dvostruku pobedu.

Pored glavnog priznanja, LG je odneo i pet titula najboljeg u kategorijama mobilnosti, pristupačnosti, kućnih aparata i zabave u domu, kao i 11 priznanja Honoree u oblastima kućnih aparata, dizajna, pametnog doma i kućne zabave. Ovi rezultati dodatno potvrđuju reputaciju kompanije kao globalnog lidera u inovacijama i pouzdanog pionira industrije.

U kategoriji Mobilnost, nagradu za najbolji proizvod odneo je LG Spielraum, inovativni AI koncept prostora koji kombinuje dobrobit korisnika i multisenzorno iskustvo. Sa kompaktnom kabinom koja uključuje ugrađene aparate, LG ThinQ ON i zabavne sadržaje, ovaj koncept uvodi novu dimenziju životnog stila povezanu sa LG AI Home vizijom.

Kada je reč o pristupačnosti, nagradu je poneo LG Comfort Kit, rešenje dizajnirano da olakša korišćenje tehnologije ljudima svih uzrasta i sposobnosti, naglašavajući posvećenost kompanije inkluzivnom dizajnu.

U oblasti kućnih aparata, nagrađeni su AI Sense Clean mašina za pranje sudova i filter za mikroplastiku. Pametni sistem pranja optimizuje potrošnju vremena i energije, dok filter uklanja mikroplastiku tokom pranja veša – spoj praktičnosti i ekološke odgovornosti.

LG je dobio i niz Honoree priznanja za inovativne proizvode iz oblasti pranja i čišćenja, uključujući LG WashTower, veš mašinu i sušilicu sa toplotnom pumpom, robot usisivač sa automatskom stanicom i AI Wet & Dry štapni usisivač.

U kategoriji dizajna, LG je nagrađen za proizvode koji spajaju estetiku i funkcionalnost, među kojima su mašine za pranje i sušenje veša kao par, TrueSteam™ mašina za sudove, Next LG masažna fotelja i kompaktni LG Styler Mini.

Kada je reč o pametnom domu, priznanje je odneo LG Robot usisivač sa Objet stanicom, koji se sam vraća na stanicu za punjenje, poseduje funkcije pametnog rasporeda i ThinQ povezive.

U segmentu zabave u domu, LG je dobio nagrade za bežični OLED TV (M5) i LG StanbyME 2, dodatno učvrstivši svoju globalnu lidersku poziciju.