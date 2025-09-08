PC - Naših 30
PCPress.rs Image
News 

LG osvojio najviše priznanje na IFA Innovation Awards 2025

PC Press

LG Electronics (LG) trijumfovao je na prvim IFA 2025 Innovation Awards priznanjima, osvojivši ukupno 17 nagrada, uključujući i najprestižnije priznanje – Best of IFA. Nagrade su uvedene ove godine s ciljem da odaju priznanje proizvodima koji postavljaju nove standarde u inovacijama, tehnologiji, dizajnu i uticaju na tržište. Od više od 1.800 prijavljenih kompanija, odabrani su nagrađeni u 16 kategorija, među kojima su mobilnost, kućni aparati, zabava u domu, dizajn i pametni dom. Najviša priznanja – Best of IFA, Best Tech Innovation i Best Brand – dodeljena su najistaknutijim proizvodima i kompanijama.

PCPress.rs Image

Prvo mesto pripalo je LG SIGNATURE OLED T televizoru, prvom bežičnom providnom TV-u na svetu, čime je potvrđeno LG liderstvo u oblasti napredne televizijske tehnologije. Ovaj revolucionarni proizvod poneo je i titulu najboljeg u kategoriji Home Entertainment, donoseći kompaniji dvostruku pobedu.

IIB - ERP susreti

Pored glavnog priznanja, LG je odneo i pet titula najboljeg u kategorijama mobilnosti, pristupačnosti, kućnih aparata i zabave u domu, kao i 11 priznanja Honoree u oblastima kućnih aparata, dizajna, pametnog doma i kućne zabave. Ovi rezultati dodatno potvrđuju reputaciju kompanije kao globalnog lidera u inovacijama i pouzdanog pionira industrije.

PCPress.rs Image

U kategoriji Mobilnost, nagradu za najbolji proizvod odneo je LG Spielraum, inovativni AI koncept prostora koji kombinuje dobrobit korisnika i multisenzorno iskustvo. Sa kompaktnom kabinom koja uključuje ugrađene aparate, LG ThinQ ON i zabavne sadržaje, ovaj koncept uvodi novu dimenziju životnog stila povezanu sa LG AI Home vizijom.

Kada je reč o pristupačnosti, nagradu je poneo LG Comfort Kit, rešenje dizajnirano da olakša korišćenje tehnologije ljudima svih uzrasta i sposobnosti, naglašavajući posvećenost kompanije inkluzivnom dizajnu.

U oblasti kućnih aparata, nagrađeni su AI Sense Clean mašina za pranje sudova i filter za mikroplastiku. Pametni sistem pranja optimizuje potrošnju vremena i energije, dok filter uklanja mikroplastiku tokom pranja veša – spoj praktičnosti i ekološke odgovornosti.

PCPress.rs Image

LG je dobio i niz Honoree priznanja za inovativne proizvode iz oblasti pranja i čišćenja, uključujući LG WashTower, veš mašinu i sušilicu sa toplotnom pumpom, robot usisivač sa automatskom stanicom i AI Wet & Dry štapni usisivač.

U kategoriji dizajna, LG je nagrađen za proizvode koji spajaju estetiku i funkcionalnost, među kojima su mašine za pranje i sušenje veša kao par, TrueSteam™ mašina za sudove, Next LG masažna fotelja i kompaktni LG Styler Mini.

PCPress.rs Image

Kada je reč o pametnom domu, priznanje je odneo LG Robot usisivač sa Objet stanicom, koji se sam vraća na stanicu za punjenje, poseduje funkcije pametnog rasporeda i ThinQ povezive.

U segmentu zabave u domu, LG je dobio nagrade za bežični OLED TV (M5) i LG StanbyME 2, dodatno učvrstivši svoju globalnu lidersku poziciju.

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *