LG počeo sa prodajom Gram laptopova

Južnokorejski LG otkrio je cene osveženih Gram laptopova koji su predstavljeni na CES-u u januaru. Uređaji dijagonale 14, 16 i 17 inča, sada su dostupni i globalno, dok se četrnaestica i šesnaestica, koja je i 2 u 1 uređaj očekuju sredinom marta na tržištu. LG-jevi novi Gram modeli su Intel Evo sertifikovani, što znači da imaju zagarantovani minimum baterije, brzog punjenja, ali i brzog buđenja iz mirovanja.

Svi modeli imaju odnos strana 16:10, što korisnicima nudi više prostora u dužinu za rad na računaru. Pokreće ih 11. generacija Intel procesora sa Iris grafikom, imaju 16GB RAM-a i dolaze sa čitačem otiska prsta, kao i sa tastaturom koja je veća od prethodnog modela.

Model od 17 inča može da radi i do 19.5 sati bez punjenja, a sada je dostupan za $1.799. Pristupačniji uređaj od 16 inča, izdržaće čak 22 sata pre nego što se isključi, a košta i do nekoliko stotina dolara manje, $1.199. Svi modeli od 14 inča mogu da izdže i do 25,5 sati, međutim za svaki uređaj cena je drugačija u odnosu na RAM i procesor. Oni modeli koji budu došli u vidu 2 u 1 uređeja imaće mehanizam za okretanje 360 stepeni oko svoje ose i kompatibilni su sa olovakama koje rade na Wacom AES 2.0 tehnologiji.

Izvor: Engadget

