LG počinje sa prodajom svog 8K OLED televizora

4K televizori tek treba da postanu rasprostranjeni kao Full HD televizori, a očekujemo da će još neko vreme proći pre nego što se to desi, ali izgleda da neke kompanije već gledaju u dalju budućnost. Iako jedva da postoji neki 8K sadržaj trenutno na svetu, što se verovatno neće uskoro promeniti, LG je nedavno objavio da će početi da prihvata rezervacije za prvi komercijalno dostupan 8K TV na svetu.

Televizor 88Z9 ima 88-inčni OLED ekran sa 8K Ultra HD rezolucijom (7680×4320) – to je četiri puta više piksela od 4K. Sam OLED panel je najveći koji je LG ikada implementirao u televizoru. Ovaj televizor nije sasvim nov s obzirom da je najavljen još u avgustu 2018. godine, ali izgleda da je LG-u trebalo dosta vremena da ga prilagodi za potrošače. Prema kompaniji, osim neverovatne rezolucije, jedna od karakteristika televizora je da koristi AI kako bi mu pomogla da proizvede najbolju moguću sliku.

Iz LG-a poručuju: „Vrhunske performanse LG 8K OLED ekrana poboljšane su inteligentnim procesorom druge generacije α (Alpha) 9 Gen 2 8K. Procesor podiže kvalitet slike i zvuka tehnologijom dubokog učenja i pristupom obimnoj bazi vizuelnih informacija. To omogućava čipu da optimizuje sadržaj prepoznavanjem kvaliteta izvora i primenom najboljeg algoritma koji garantuje neverovatno realne slike.“ TV će koristiti i duboko učenje kako bi generisao virtualni 5.1 surround zvuk uz podršku za Dolbi Atmos, poručuju iz LG-a.

Rezervacije su već počele u Južnoj Koreji, gde se očekuje da će TV koštati 42.000 dolara, ali LG nudi 20% popusta na preporučenu maloprodajnu cenu za one koji ga naruče u junu (34.000 dolara) i dolazi sa besplatnim prečistačem vazduha. To ni u kom slučaju nije jeftino čak i nakon 20% popusta, ali eto prilike za one koji mogu da priušte i interesuje ih najnoviji tehnološki trendovi. Set će početi da se prodaje u Severnoj Americi i Evropi u trećem kvartalu ove godine.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet