LG postavlja nove standarde – prvi 6K monitor sa Thunderbolt 5 tehnologijom

LG Electronics (LG) lansira UltraFine evo 6K (model 32U990A), prvi 6K monitor na svetu sa Thunderbolt™ 5 tehnologijom. Reč je o premijernom modelu nove UltraFine evo serije koja predstavlja vrhunske linije monitora ultra-visoke rezolucije, namenjenih profesionalnim video editorima, grafičkim dizajnerima i svim kreativcima koji rade na zahtevnim i intenzivnim projektima.

Kombinujući ultra-oštru 6K rezoluciju (6.144 x 3.456), izuzetnu preciznost boja i ultra-brzu povezanost, novi LG monitor omogućava korisnicima da rade brže, efikasnije i kvalitetnije.

Monitor je nagrađen prestižnim priznanjima CES 2025 Innovation Award i iF Design Award 2025 jer donosi novi standard u svetu profesionalnih ekrana. Nadovezujući se na uspeh LG UltraFine serije – linije 5K monitora optimizovanih za Mac uređaje – UltraFine evo pomera granice još više, što potvrđuju izuzetne performanse i inovativne mogućnosti ovog modela.

Namenjen kreativnim profesionalcima, monitor pruža besprekornu vernost slike i vrhunsku čitljivost teksta. Sa 32-inčnim 6K HiDPI ekranom i gustinom od 224 PPI, korisnici dobijaju najoštriji prikaz detalja. Fabrički kalibrisan za doslednu reprodukciju boja u macOS okruženju, poklapa 98 odsto DCI-P3 i 99,5 odsto Adobe RGB spektra, čime garantuje vernu reprodukciju slike i videa, ali i tačnost potrebnu za štampu.

Uz VESA DisplayHDR™ 600 sertifikat, monitor obezbeđuje stabilan nivo osvetljenja i verne boje potrebne za zahtevne grafičke i video projekte. Takođe, biće dostupan i Studio Mode* sa tri unapred podešene opcije boja za Mac uređaje.

Monitor nudi 2,56 puta više piksela u odnosu na UHD 4K monitor (3.840 x 2.160). U konfiguraciji sa dva 6K UltraFine evo monitora, korisnici dobijaju gotovo petostruko veći radni prostor od jednog UHD 4K ekrana. Posebno pogodna za sisteme zasnovane na Thunderbolt™ tehnologiji, ovakva postavka se lako ostvaruje putem daisy-chaining povezivanja, što dodatno unapređuje multitasking i optimizuje digitalne radne procese.

Novi monitor funkcioniše i kao profesionalni hub, zahvaljujući ugrađenom KVM prekidaču i višeportnom povezivanju, omogućavajući nesmetan rad i na Mac i na Windows sistemima. Kreatori sadržaja tako mogu da prate mobilni sadržaj u optimalnom formatu, dok istovremeno rade na zahtevnim produkcijskim zadacima.

Sa Thunderbolt™ 5 kompatibilnošću, uređaj se savršeno integriše sa Mac sistemima i istovremeno služi kao brzi hub za SSD diskove, eGPU jedinice i druge periferije. Podržava prenos podataka brzinom do 120 Gbps u jednom smeru – tri puta brže od Thunderbolt™ 4 – što omogućava real-time 4K rendering i brzo prebacivanje 8K RAW video fajlova. Zbog toga je 32U990A savršen izbor za radne tokove zasnovane na AI video montaži i upscalingu.

Vizuelno impresivan, monitor ima četvorostrani Virtually Borderless dizajn koji donosi čist, minimalistički izgled i potpuno uranjanje u sadržaj. Zahvaljujući ergonomskim podešavanjima nagiba i rotacije, pogodan je i za vertikalne formate sadržaja poput YouTube Shorts i Instagram Reels. Istovremeno, Thunderbolt™ 5 tehnologija smanjuje broj kablova, održava radni prostor urednim i omogućava fleksibilne multi-monitor konfiguracije.

„Kako sve više video editora upravlja radnim tokovima koji obuhvataju veliki broj projekata, potreba za ultra-visokorezolucionim ekranima sa preciznim bojama i brzim povezivanjem nikada nije bila veća,“ izjavio je YS Lee, predsednik IT sektora kompanije LG Media Entertainment Solution. „Kao ekran budućnosti i proizvod bez kompromisa, novi UltraFine evo 6K pomaže profesionalcima da rade brže i efikasnije i da na taj način ostvare najbolje rezultate.“ UltraFine evo 6K monitor biće najpre dostupan krajem septembra u Južnoj Koreji i Japanu, dok se globalno lansiranje, uključujući tržišta SAD i Evrope, očekuje u oktobru.