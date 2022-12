LG predstavio novi kamera modul sa optičkim zumom

LG je digao ruke od proizvodnje telefona, ali nije odustao od izgradnje komponenti za njih. LG Innotek je upravo predstavio modul za kamere sa periskopskim zumom, koji omogućava pravo optičko zumiranje do devet puta. To će omogućiti budućim telefonima da obezbede pun kvalitet fotografija uz prilično velik stepen zumiranja. Ovde postoji još jedna veoma bitna stvar – modul koristi specijalnu tehnologiju koja mu omogućava da bude manjih dimenzija od dosadašnjih sličnih rešenja.

Većina telefona koristi hibridni zum, koji kombinuje digitalni zum i višestruke module kamera. Time je dobijeno da se za određene stepene zumiranja (2x, 3x, 10x…) koriste individualne kamere, dok se neki drugi stepeni zumiranja između pomenutih (2.5x, 4.5x…) dopunjuju digitalnim zumom. U takvim slučajevima, rezolucija fotografija se znatno smanjuje, jer se pribegava kropovanju originalne slike.

LG-jeva „Optical Zoom Camera“, koristi zoom komponentu sa pokretnim delovima, slično kao kod DSLR kamera. Prema kompaniji, zumiranje je brzo i precizno do u mikrometar, čime se smanjuje potrošnja baterije. Takođe, kamera ima ugrađen optički stabilizator slike. Zahvaljujući tome, senzor obezbeđuje punu rezoluciju fotografija u opsegu zuma od 4x do 9x, pa se u bilo kom stepenu zumiranja dobija maksimalno detaljna fotografija. Uz sve to, ova kamera je manjih dimenzija, pa će budući telefoni imati i manju „izbočinu“ na leđima.

Kompanija se udružila sa Qualcomm-om da integriše ovu tehnologiju u Snapdragon 8 Gen 2 Mobile platformu. Prvi telefoni sa ovim modulom biće predstavljeni na CES-u 2023, koji počinje 3. januara. Između ostalih, to će biti OnePlus 11 serija telefona, Xiaomi 13, Motorola X40 i Oppo Find X. Apple je takođe jedan od kupaca LG Innotek proizvoda, pa je moguće da će se ovaj modul naći i u iPhone 15 seriji telefona.

