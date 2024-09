LG TV sa AI funkcijama: Televizor koji uči, razmišlja i poznaje vas u dušu

Da li ste znali da prosečan gledalac izgubi pola sata svakog dana „vrteći“ kanale putem daljinskog upravljača dok ne donese odluku šta će gledati? Sigurno ste se nekada zapitali koliko bi bilo dobro kada bi TV mogao da zapamti da vi volite sport i serije, a deca crtaće sa interneta, tako da svakom odmah preporuči željeni sadržaj. Dobra vest je da LG televizori to već rade zahvaljujući unapređenim hardverskim performansama, koje sada uključuju i veštačku inteligenciju.

Najnoviji modeli LG televizora uče, razmišljaju i prilagođavaju se vašim potrebama, tako da ćete imati utisak da je vaš omiljeni ekran napravljen baš za vas. Zahvaljujući moćnom α (Alpha) 11 AI procesoru, koji je razvijen ekskluzivno za OLED, LG televizori prepoznaju vaše navike, bilo da se radi o omiljenom sadržaju ili karakteristikama slike i zvuka.

Na osnovu prethodnih pretraga i sadržaja koji ste gledali, LG TV vam nudi personalizovane preporuke i organizuje početni ekran tako da najčešće korišćene funkcije budu lako dostupne. „Recite“ svom televizoru koji su vam omiljeni timovi i on će ih zabeležiti u sportskom portalu, pružajući vam ažuriranja u realnom vremenu. Moguće je napraviti do 10 različitih profila za članove domaćinstva i svaki će imati iskustvo personalizovanog sadržaja.

U mnoštvu sadržaja koji volite, može se pojaviti izazov druge vrste – kako istovremeno gledati dve utakmice koje se igraju u isto vreme? Sa LG pametnim televizorima i to se jednostavno rešava. Opcija Multi-View deli ekran i omogućava da u isto vreme gledate čak četiri različita sadržaja, što je naročito korisno tokom velikih sportskih takmičenja, poput nedavno završenih Olimpijskih igara.

Podešavanje kvaliteta slike je nešto od čega većina ljudi zazire iz straha da će nešto pokvariti. Sa LG televizorima je sve mnogo jednostavnije jer su dizajnirani tako da daju najbolji mogući kvalitet. Tako, novi LG OLED televizori iz G4 serije, poput nedavno predstavljenog modela OLED 65G4 sa α (Alpha) 11 AI procesorom, imaju 70% bolje grafičke performanse i 30% brže procesore u poređenju s prethodnim modelima. Zahvaljujući tome, oni daju oštre i živopisne vizuale koji su verni zamislima filmskih stvaralaca.

AI Picture Pro koristi duboko učenje za poboljšanje kvaliteta slike, prepoznajući lica, objekte i pozadinu unutar scena kako bi vam pružio realnu sliku bez premca. AI Brightness Control automatski prilagođava osvetljenost ekrana prema osvetljenju u prostoriji. Uz unapređenu reprodukciju boja, povećava se vizuelna dubina i dobija se prefinjeno, hiperrealistično vizuelno iskustvo.

Ako ipak želite da se igrate i kreirate sasvim poseban kvalitet slike prema ličnim preferencijama, AI Picture Wizard omogućava vam da jednostavno podesite sve parametre, bez potrebe za tehničkim znanjem. Na ekranu će vam se pojaviti više ponuđenih opcija. U ovoj „igri“ postoji više od 85 miliona mogućih kombinacija i bilo da preferirate toplije ili hladnije tonove, ili oštrije ili mekše slike, Picture Wizard na osnovu vaših izbora analizira i kreira prilagođena podešavanja slike, koja postaju deo unapred definisanih opcija.

Zvuk je takođe ključni deo doživljaja onoga što je na ekranu i zato LG koristi snagu α (Alpha) AI procesora da poboljša audio performanse. Naravno, soundbar je najbolji način da potpuno „uronite“ u zvuk, ali u situaciji kada on nije dostupan, postoji i drugi način, a to je AI Acoustic Sound kod LG televizora sa veštačkom inteligencijom. On automatski podešava zvučne postavke na osnovu akustike u prostoriji procenjujući faktore poput eha, prostiranja i apsorpcije zvuka. Tako se stvara višedimenzionalno iskustvo zvuka, čak i kada je sadržaj originalno u stereo formatu.

Sa mogućnošću prepoznavanja glasa, prilagođavanja slike i zvuka, kao i inteligentnim preporukama, LG televizori čine doživljaj gledanja jedinstvenim i nezaboravnim. Televizija je postala zabavnija nego ikada pre. Na vama je da otkrijete šta sve mogu uređaji koji uče, razmišljaju i daju vam baš ono što poželite.

Podelite s prijateljima

Tweet