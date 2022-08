LG tvrdi da predstojeći OLED TV proizvodi zvuk bez zvučnika

LG je predstavio svoj novi 97-inčni OLED.EX TV tokom događaja K-Display 2022 u Seulu, Južna Koreja, i koristi neobičan pristup zvuku na OLED ekranima.

OLED.EX TV se prikazuje na K-Display 2022 događaju u Južnoj Koreji

OLED.EX TV poseduje LG-evu novu funkciju Film CSO (Cinematic Sound OLED) koja omogućava da ekran vibrira i generiše zvuk bez potrebe za spoljnim zvučnicima. Umesto toga, 5.1-kanalni zvučni sistem je ugrađen u ekran za koji kompanija tvrdi da može da stvori “bioskopski nivo uranjanja”. Tipičan 5.1 sistem se sastoji od centralnog zvučnika sa četiri druga koja ga okružuju i sabvufera za bas. Ne zna se mnogo o Filmskoj CSO niti o tome kako će ozvučenje biti raspoređeno u OLED.EX TV-u. Međutim, to nas podseća na Sony-ev sistem Acoustic Surface Audio Plus koji se može naći na Sony A80K TV-u. Na kraju krajeva, ne znamo koliko će LG-eva funkcija biti slična, jer ima vrlo malo informacija o Film CSO, ali možemo pogledati Sony da bismo pogodili kako bi to moglo da funkcioniše.

Sony televizori sa Acoustic Surface Audio Plus imaju četiri prednja zvučnika, dva aktuatora i visokotonce pozadi za imersiju. Sami aktuatori su ti koji delikatno vibriraju ekran da bi emitovali zvuk i osigurali da je zvuk sinhronizovan sa vizuelnim. Audio Plus se čak može poboljšati i pojačalom kako bi ekran služio kao glavni zvučnik. Osim audio sistema, OLED.EX bi trebalo da ima impresivnu vizuelnu vernost. LG tvrdi da je njegov ekran od 97 inča „najveći OLED TV panel ikada napravljen“, što zapravo nije tačno. Ranije ove godine, lansirala je 97-inčni G2 OLED, tako da je kompanija već dostigla ovu prekretnicu. Možda bi bilo tačnije reći da je LG debitovao na najvećem OLED televizoru sa OLED.EX tehnologijom. Postoje i drugi televizori sa ovom funkcijom, ali manji od 48 inča i 77 inča koje je razvio Philips. OLED EX tehnologija je prvi put debitovala u decembru 2021. godine, a LG je tvrdio da može poboljšati OLED osvetljenost za 30 procenata, zahvaljujući supstanci zvanoj deuterijum (poznatoj i kao teški vodonik), koja je izotop vodonika koji pakuje dodatni neutron. Ne ulazeći previše duboko u naučne detalje, ova jedinstvena atomska struktura omogućava svetlije ekrane. LG takođe tvrdi da njegov TV može da prikazuje realistične boje i finije detalje zahvaljujući „personalizovanoj EX tehnologiji zasnovanoj na algoritmu“.Cena je takođe nepoznata, ali za referencu možemo pogledati 97-inčni LG G2 ekran. Košta oko 27.000 dolara. Takođe na događaju K-Display 2022, LG je pokazao više svojih transparentnih OLED ekrana, koji su prvi put viđeni u decembru 2021.

Videli smo kako bi izgledali u radnji, ali smo dobili pregled kako bi transparentni ekrani mogli da funkcionišu u kancelariji. LG je otkrio novi model, Transparentno OLED rešenje za konferencijsku salu – takođe poznat po svom sažetijem imenu, E-Crystal. E-Crystal je stakleni zid opremljen OLED panelima koji se mogu koristiti kao monitor za prikaz grafikona. Dizajniran je da oslobodi prostor u konferencijskim salama koji bi obično mogao da zauzima više monitora. Datumi izlaska i cene za sve LG Transparentne OLED ekrane su nepoznati. Za one koji su zainteresovani za tehnologiju ekrana koja nije providna već fleksibilna, Samsung je upravo održao svoj događaj Unpacked 2022 na kojem je tehnološki gigant otkrio novi Galaxy Fold 3 i Watch 5 Pro.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet