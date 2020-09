LG Ultrafine 32UN880-B – Ultrafino na stolu

LG Ultrafine 32UN880-B spada u monitore koji se mogu lako preporučiti bilo kome – njegova namena je zaista univerzalna, prikaz izvanredan, a prilagodljivost je na najvišem mogućem nivou, u svakom smislu te reči.





Univerzalnost je veoma čudna kategorija, koja se može koristiti u različitim aspektima. Upravo je LG monitor odličan pokazatelj te teze, jer pre nego što uopšte dođemo do karakteristika njegovog panela, već po vađenju iz kutije susrećemo se s do sada praktično neviđenim mehanizmom montiranja, koji omogućava univerzalnost po pitanju ergonomije. Sjajno osmišljeni C-stub omogućava držanje monitora pod bilo kojim uglom i kretanje u svim pravcima i osama, donoseći izuzetan stepen prilagodljivosti različitim vrstama radnih (ili zabavnih) okruženja. Uz podešavanje nagiba i pivot, može se reći da je prvi utisak zaista impozantan.

Praktično i privlačno

Postavili bazu na ugao, zadnji deo stola ili gde god, jasno je da ćete ovim putem osloboditi dosta prostora na stolu, što je plus u samom startu. Ne samo da je mehanizam postolja izuzetno praktičan već se i vrlo elegantno može prilagoditi okruženju, a uz sve to je i estetski vrlo ugodan. Dodamo li na to da je sam ekran izuzetno tankih okvira i besprekorne izrade, dobijamo situaciju da je monitor veoma privlačnog, a opet svedenog dizajna, te se lako uklapa u sve vrste okruženja, na poslu ili kod kuće.

Opcije konektivnosti su vrlo dobre. Standardno se ekran može povezati s računarom putem DisplayPort konektora, a tu su i dva HDMI priključka. USB-C konektor je takođe prisutan, zajedno s još dva USB porta standardne veličine. Interakcija s opcijama bogatim OSD menijem odvija se putem malog džojstika pozicioniranog na donjoj ivici monitora, gde mu se lako može pristupiti.

Fantastičan displej

LG je za Ultrafine 32UN880-B iskoristio izvanredan 32-inčni IPS panel. Odlične karakteristike samog panela prati HDR podrška, mada je upitno koliko je ona smislena ovde, jer nivo osvetljenja od svega 350 cd/m2 ne ostavlja puno prostora za iskorišćavanje HDR karakteristika, budući da je za njih neophodno dostizanje daleko viših nivoa osvetljenja. Ipak, prikaz je fantastičan i boje su veoma živahne. Naročito možemo pohvaliti preciznost boja, koja će prijati svim profesionalcima.

Slično možemo reći i za zabavu i igranje. Prosto, dobar displej se i ovde pokazuje kao prednost, a premda je podržano osvežavanje od „samo” 60 Hz, valja naglasiti prisustvo AMD Freesync adaptivnog osvežavanja, koje će doprineti boljem i „manje iscepkanom” prikazu u brzim naslovima iz prvog lica. Jednostavno, LG monitor se pokazuje odličnim izborom, ma za koju ga namenu koristili i u svim scenarijima pruža veoma mnogo. Odziv od 5 ms (GtG) sasvim je dovoljan u praksi, iako na papiru nije idealan, a 4K rezolucija (3840 × 2160 tačaka) postala je standard u višoj kategoriji, što će i u budućnosti biti etalon ispod koga ne treba ići, osim ako ne postoje baš izraežna ograničenja u domenu budžeta.

LG Ultrafine 32UN880-B nije šampion ni u jednoj kategoriji, ali u svakoj predstavlja izuzetno kvalitetnog konkurenta koji će i te kako pružiti sjajan ugođaj u svakodnevnom radu. Ispravka – definitivno je šampion u domenu prilagodljivosti, budući da njegovo ergonomsko postolje donosi neviđen nivo adaptabilnosti na sve vrste okruženja. Kada vam grdosija od monitora zapravo štedi prostor na stolu, to je u neku ruku kao brižna majka koja je fantastična ljubavnica… ili obrnuto. Svakako nam se dopada.

Korisna adresa: lg.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet