LG Wing sa dva ekrana uz novi update lakši za korišćenje

LG-jev uređaj sa ekranom viška ili dodatnim ekranom, u zavisnosti od toga ko pita, bio je jedan od interesantnijih uređaja 2020. godine, međutim njegov jedinstveni dizajn je “kočila” loša softverska podrška. Sa novim update-om, južnokorejski gigant pokušava da reši neke od problema funkcionalnosti dvostrukog ekrana.

Više ispravki

Ističe se da je popravljen jedan od glavnih propusta kod drugog displeja – dodatak medija kontrola na sve aplikacije na drugom displeju dok se gleda neki video, umesto samo kontrola kod određenih aplikacija. Sada postoji navigacija i za Netflix. Uz druge dodatke, tu je i sigurnosna zakrpa iz novembra 2020. godine.

Droid Life izveštava da će se uz novi update mnogo lakše prebacivati aplikacije sa manjeg displeja na veći, što je proces koji do sada nije funkcionisao tako glatko. Uz to, postavljeno je i “restart” dugme, za ponovno pokretanje aplikacija koje ne budu radile u tranziciji kako je zamišljeno. To isto sada možete da uradite i sa gestom trećeg prsta. Na kraju, LG je ubacio i imena aplikacija na glavni ekran tako da sada pozadina više podseća na standardnu Android pozadinu.

