Lidl kao dokaz neuspešne digitalne transformacije u Nemačkoj

Umesto velikog digitalnog skoka sa implementacijom novih softverskih rešenja, Lidl je nakon sedam godina i 500 miliona evra koliko je uloženo u novi sistem za upravljanje inventarom doživeo veliki neuspeh. Ispostavilo se da sistem nije funkcionisao od samog početka.

Bilo je planirano da novi sistem bude veliki transformativni korak, jedan od najvećih projekata u istoriji prodajnog lanca Lidl. Uspeh je bio praktično garantovan, budući da se kompanija udružila sa nemačkim softverskim gigantom SAP, jednom od kompanija koje imaju najviše kredibiliteta na ovom polju. Novi sistem, koji se razvija još od 2011. godine, dobio je i nadimak, te postao poznat kao eLWIS, da bi odmah nakon što je aktiviran u julu bio proglašen potpuno nefunkcionalnim, što znači da je Lidl morao da se vrati na stari sistem upravljanja inventarom. Tako kompanija počinje ispočetka, što je prilično veliki problem ako se u obzir uzme količina novca, te vreme koje je uloženo u razvijanje novog sistema.

Oni koji su upoznati sa temom kažu da je najveći problem „mi to uvek tako radimo“ mentalitet, a promena softvera zahtevala je da se ponovo proceni skoro svaki radni proces u kompaniji, za šta uprava Lidl-a nije bila spremna. Za razliku od konkurentskih firmi, Lidl upravljanje inventarom bazira na cenama po kojima se proizvodi nabavljaju, dok SAP standardi određuju da se za maloprodajne softvere koriste maloprodajne cene. Lidl nije želeo da promeni način na koji upravlja inventarom, pa je softver morao da bude prilagođen, što je dovelo do brojnih promena u kodu koji je postao kompleksniji, te doveo do toga da novi Lidl softver bude podložniji greškama.

Tako je došlo do problema, cena sistema je porasla, te IT stručnjaci kažu da je izazov nastao zbog promena koje je SAP pravio u okviru softvera zbog toga što Lidl nije bio spreman da modifikuje načine na koje organizuje inventar. Za tu situaciju se koristi poređenje sa dizajniranom i izgrađenom kućom, u kojoj bi neko odlučio da promeni raspored prostorija, te nameštaj i kuhinjske elemente postavi drugačije nego što je planirano, zbog čega bi na kraju kuća postala potpuno nefunkcionalna i nesigurna.

Stručnjaci kažu da kompanija koja želi da koristi neki standardni softver mora da mu prilagodi svoje procese, a ne obrnuto, te se kao krivac određuje Lidl, koji nije hteo da odustane od načina na koje upravlja inventarom. Kao problem se ističe i loša komunikacija, te ističe da izazovi koje je sistem morao da prevaziđe nisu pravilno definisani. Iz kompanije SAP kažu da brojni klijenti koriste njihove softvere bez sličnih problema, ali odustajanje od Lidl projekta svakako utiče na ugled kompanije. Glasine utiču i na nemačku IT konsultantsku agenciju KPS, te mnogi pretpostavljaju da bi ova mogla da se okrivi za problem, budući da je trebalo da vodi digitalnu transformaciju u Lidl-u, dok je SAP samo kreirao softver.

Jedan od najvećih izazova za Lidl, osim vraćanja na stari sistem, sada je i zadržavanje IT stručnjaka, budući da je vrlo verovatno da talentovani pojedinci neće biti zainteresovani za vraćanje na kod star 30 godina. Stoga će kompanija, u slučaju da stručnjaci odluče da je napuste nakon propasti eLWIS projekta, ostati ne samo bez modernizovanog sistema, već i bez velike količine novca i talentovanog osoblja.

Izvor: Handelsblatt Global

