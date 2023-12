Light No Fire će simulirati celu planetu Zemlju

Britanski indi studio Hello Games gradi nešto što naziva „ambicioznijim“ od No Man’s Sky. Sledeća igra studija je Light No Fire, i donosi proceduralne generacije na čitavu planetu na neverovatno detaljnoj skali.

Istraživanje sveta veličine naše planete

Light No Fire je igra za istraživanje otvorenog sveta i izgradnju zajednice smeštena na planeti veličine Zemlje, koja kombinuje RPG elemente sa preživljavanjem u sandboxu. To je iskustvo za više igrača u drevnom i fantastičnom pejzažu, sa drvećem na koje se možete penjati, brdima i planinama, i tajnama koje možete otkriti na svakom koraku. To je „prvi pravi otvoreni svet“, prema suosnivaču Hello Games Šonu Mareju.

Light No Fire je u razvoju pet godina, od strane desetak programera u Hello Games. U prvom trejleru naslova, izgleda da je tim uzeo celu planetu sa No Man’s Sky-a i potpuno je ispunio životom, resursima i misterijama.

Nema datuma izlaska za Light No Fire i nema potvrđenih platformi, a igra je držana u potpunoj tajnosti do njenog otkrivanja na The Game Awards 7. decembra. S obzirom na istoriju Hello Games sa prenaglašenim marketinškim šemama, to nije iznenađenje.

Hello Games je sinonim za No Man’s Sky, prostran i neverovatno popularan sim za istraživanje svemira koji je sleteo 2016. godine i vremenom je postajao samo bolji. Ali pre nego što je nezavisni studio sklopio veliki marketinški ugovor sa Sonijem za No Man’s Sky – pre nego što se jedan od njegovih osnivača sastao sa Stivenom Spilbergom i pojavio se u The Late Show sa Stephenom Colbertom – Hello Games je bio poznat po crtanom filmu Joe Danger.

Britanski programeri Rajan Dojl, Grant Dankan, Šon Marej i Dejvid Ream osnovali su Hello Games 2009. godine, nakon što su napustili posao u velikim studijima kao što su EA i Criterion. Ovo je bilo pre modernog indie buma, u vreme kada je XBLA tek počeo, a Steam je imao samo nekoliko indie igara.

„Zapravo, otrgnuti se i raditi svoju stvar u to vreme je bila glupa stvar“, rekao mi je Marej 2016. godine.

Izvor: Engadget

