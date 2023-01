Lili for Life lansira dve nove lampe koje pomažu u ublažavanju disleksije

Dobitnik nagrade USA TODAY u kategoriji Best of Tech na CES 2022 za lampu Lili, Lili for Life se vraća sa svojom novom lampom Lili 2.0, optimizovanom da olakša čitanje na ekranima.

Korišćenje dizajna lampe za pomoć osobama sa disleksijom da čitaju nije novo

Takođe, predstavljen je i prototip Pro modela, dizajniran za profesionalna okruženja, sa veličinom prilagođenom stolovima sa velikim monitorima i koji se mogu priključiti na električnu mrežu. Lili 2.0 je nadogradnja originalne Lili lampe predstavljene prošle godine, koja ima tehnička i estetska poboljšanja.

Vlasnička tehnologija pulsirajućeg svetla Lili for Life pomaže osobama sa disleksijom da brže dešifruju reči, poboljšava razumevanje napisanih reči i pomaže u smanjenju umora tokom sesija čitanja. Tehnologija unutar lampe Lili for Life zasnovana je na naučnom radu dva francuska fizičara, Alberta Le Flocha i Guy Roparsa, koje je 2020. godine priznala Francuska nacionalna akademija za medicinu. Otkrili su da osobe sa disleksijom, za razliku od ostatka populacije, imaju dva usmeravajuća oka, što rezultira superimpozicijom slika u njihovom mozgu kada čitaju. Iako različite međunarodne zdravstvene organizacije priznaju da je teško proceniti broj osoba sa disleksijom širom sveta, SZO (Svetska zdravstvena organizacija) procenjuje da disleksija pogađa između 8 i 10% populacije.

Nedavna studija koju su sproveli istraživači iz Kembridža otkrila je da su ljudi sa razvojnom disleksijom kreativniji, jer, prema timu Kembridža, „imaju specifične snage u vezi sa istraživanjem nepoznatog“. Dakle, pomć da brže čitaju može otključati još više njihovog kreativnog potencijala! Trajanje baterije Lili 2.0 je produženo za 25% (sa 6 sati na 7,5 sati) i smanjeno je vreme punjenja u poređenju sa prethodnim modelom. Dizajnirana za međunarodna tržišta, nova lampa sadrži LED čipove nove generacije sa boljim performansama za čitanje sa ekrana.

Besplatna prateća aplikacija (iOS i Android) omogućava korisnicima da prilagode svetlosni snop sopstvenom nivou udobnosti preko svog pametnog telefona. Lili Pro će biti dostupan 2023. za kompanije koje žele da pruže pomoć u čitanju svojim zaposlenima sa disleksijom. Elegantan i moderan Lili Pro uključuje se u struju, pruža podesivo osvetljenje od 360° preko radne stanice osobe.

