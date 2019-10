Lilium: Leteći taksi spreman za budućnost

Leteći taksiji već neko vreme nisu ništa novo, a obično se radi o letelicama koje podsećaju na helikoptere, te imaju mesta za nekoliko putnika, kao i sposobnost vertikalnog poletanja. Među viđenije spada i model nemačkog startapa Lilium, koji je nedavno uspešno završio prvu fazu testiranja.

Radi se o letelici koja može da poveze do pet putnika, a uz pomoć 36 električnih motora, a trenutno se radi o brzini od oko 100 kilometara na sat. Planirano je da kompanija do 2025. godine postavi stanice na nekoliko lokacija, što je popriličan poduhvat ako se ima u vidu da su prva testiranja počela u maju, te da je letelica tom prilikom poletela, zadržala se u vazduhu samo nekoliko sekundi, i odmah sletela.

U novoj etapi je ipak otišla nešto dalje, pa je uspela da iz vertikalnog pređe u horizontalni let, što je jedan od najvećih izazova kada su ovi tipovi letelica u pitanju. Kada bude potpuno spremna letelica će po jednom punjenju moći da prelazi do 300 kilometara, te da razvija brzinu do 300 kilometara na sat. To znači da će moći da prelazi veće razdaljine od svih konkurentskih letelica koje su poznate u ovom trenutku, a od kojih se, kakao tvrde i mnogi eksperti, izdvaja, kako po funkcionalnosti, tako i po obliku.

Ovo nisu prvi projekti kompanije Lilium, budući da je još 2017. testirala model sa dva sedišta, koje je bilo uspešno, ali letelica nakon toga ipak nije mogla da nastavi dalje. Budućnost bi mogla da bude drugačija za novi Lilium leteći taksi, koji bi mogao da stekne prednost u trci u kojoj trenutno učestvuje preko 100 različitih programa, koji uključuju i velika imena poput Joby Aviation i Kitty Hawk.

