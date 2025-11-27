LinkedIn dodaje AI za lakšu pretragu

LinkedIn pokušava da nadogradi svoju platformu upotrebom veštačke inteligencije.

Tokom poslednje dve godine LinkedIn je ugrađivao različite nova funkcije koje se zasnivaju na AI. Neke od tih funkcija su reklamni tekstovi, kreiranje sadržaja, personalizovani pregledi, pomoć pri zapošljavanju, saveti za traženje posla i učenja. A sada kompanija dodaje funkcije AI u okviru pretrage.

Kompanija je tokom ove godine objavila novi alat za pretragu poslova za članove u Americi i pružila im mogućnost da na lakši način pronaću posao, a sada kompanija proširuje ovu uslugu u funkciji pretrage korisnika.

Korisnici sada mogu da koriste upute kao što je „pronađi mi investitore u zdravstvenom sektoru sa iskustvom“ ili „osobe koje su suosnivači kompanije za produktivnost u Nju Jorku“. Takođe moguće je upisati „ko može da mi pomogne da razumem bežične mreže“.

Novi način pretrage će značajno uticati na popularnost mreže LinkedIn jer u velikoj meri olakšava pretragu i olakšava komunikaciju.

Kompanija je ukazala da je već u svojim ranim testiranjima uvidela da ovakva funkcija daje odlične rezultate i da je potrebna. Pretraga još uvek nije savršena ali se radi na njenom modifikovanju. Još uvek nije poznato kada može da se očekuje ova funkcija širom sveta.

Izvor: techcrunch.com