LinkedIn koristi vaše podatke za treniranje AI sistema

Borba s AI alatima često iscrpljujuća, posebno kad neko naše podatke bez dozvole koristi za obuku ovih sistema. Sve je više aplikacija koje rade bašto – spisku se pridružio i LinkedIn, a AI trening opcija je automatski uključena na svakom profilu. Srećom možete da je isključite.

Retko kome ne smeta kad se nešto njegovo koristi bez dozvole, posebno kad je u pitanju neka osetljiva stvar poput ličnih podataka. LinkedIn trenira AI upravo na podacima korisnika, a retko je ko svestan da se to dešava budući da se radi o podrazumevanoj opciji koja je uključena otkad se pojavila.

Novina je došla pod imenom “Data for Generative AI Improvement” i nalazi se u podešavanjima. U opisu stoji da LinkedIn i saradnici imaju pravo da koriste privatne podatke sve dok je uključena. Korisnici o tome nikada nisu obavešteni, a opšta pravila korišćenja nisu izmenjena.

Svako opciju može da isključi ako se uloguje na svoj LinkedIn nalog, klikne na fotografiju i u padajućem meniju izabere opciju „Settings & Privacy“ i posle toga „Data privacy“ koja se nalazi s leve strane ekrana. U okviru nje je i sekcija „How LinkedIn uses your data“, a na toj listi je i AI trening funkcija „Data for Generative AI Improvement“ koja je automatski uključena. Dovoljno je da kliknete na taster pored „Use my data for training content creation AI models“ i isključite je zauvek.

