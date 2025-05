LinkedIn-ova veštačka inteligencija želi da sazna: Koji je vaš posao iz snova?

Kompanija i dalje želi da ljudi konkurišu za manji broj poslova.

Novi set funkcija

LinkedIn je i dalje na misiji da ubedi one koji traže posao da konkurišu za manje pozicija. Ali sada uvodi novi set funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za pretragu poslova, nadajući se da će to ovu ideju učiniti privlačnijom.

Kompanija uvodi unapređeni alat za pretragu koji bi trebalo da omogući korisnicima lakše pronalaženje relevantnih poslova. Do sada se pretraga oslanjala uglavnom na ključne reči. Sada, međutim, LinkedIn napušta taj pristup i koristi veštačku inteligenciju kako bi dublje razumeo oglase za posao. Prema tvrdnjama kompanije, korisnici sada mogu da koriste prirodniji jezik u pretrazi.

„Pretraga je ranije bila nekoliko vrlo specifičnih polja, a najvažnije je bilo ono u koje se unosio naziv pozicije, ključna reč ili veština“, najavio je menadžer proizvoda u LinkedIn-u Rohan Rajiv. „Sada jednostavno možete reći šta želite, i sistem će vas razumeti.“

To možda zvuči kao mala promena, ali je zapravo značajna jer omogućava korisnicima da budu specifičniji u svojim zahtevima. I dalje možete tražiti pozicije kao što je „product manager“, ali sada LinkedIn može razumeti i složenije upite, poput „poslovi u razvoju poslovanja u industriji video igara“.

LinkedIn će takođe pokazivati da li poslodavac aktivno pregledava prijave. Pretplatnici na Premium dobiće i pristup AI „treneru za posao“, koji pomaže u vežbanju intervjua i govora.

Nova budućnost

Međutim, alati bazirani na veštačkoj inteligenciji imaju svoja ograničenja. „Stvarnost je da broj ljudi koji traže posao raste brže nego broj otvorenih pozicija“, kaže Rajiv. On zna da nije popularan savet da se ljudi ne prijavljuju na mnogo pozicija, ali i dalje ga podržava.

„Količina nije vaš prijatelj u potrazi za poslom“. „Jedna dodatna prijava se možda ne čini kao mnogo, ali kada to uradi 500 ljudi, poslodavac ima 500 novih prijava koje mora da pregleda.“

On ipak veruje da LinkedIn može korisnicima da pronađu „prave“ pozicije. „Zamislite da vam kažemo: ‘Ovaj posao verovatno nije za vas, ali na osnovu vaših veština evo pretrage koja vas može odvesti do pravog posla.’ To je budućnost.“

Izvor: Engadget

