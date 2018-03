LinkedIn video filteri kao korporativni Snapchat i Instagram

LinkedIn i ne bi trebalo da bude poznat po tome što je zabavan, te ima mnogo šarenih opcija, budući da mu je osnovna svrha komunikacija sa kolegama, te nalaženje posla.

Ipak, kompanija odbija da prihvati ovu činjenicu, te ne prestaje da dodaje nove „zabavne“ opcije. Tako se došlo i do video filtera, koji podsećaju na Snapchat i Instagram, samo što su daleko manje zabavni, što je valjda u skladu sa korporativnom prirodom platforme. Za razliku od Snapchat-a i Instagram-a, koji dozvoljavaju dodavanje GIF-ova, te drugih elemenata u video sadržaje, LinkedIn se odlučio samo za seriju stikera koji izgledaju kao da su izašli iz zaboravljene arhive nekog osrednjeg dizajnerskog web-sajta.

Naime, radi se o tek tri stikera: “ON THE AIR”, koji bi valjda trebalo da znači da neko drži profesionalni govor u okviru videa na koji je stiker nalepljen, potom “WORK HIGH FIVE,” koji bi, čini se, trebalo da definiše onaj odnos koji se nalazi negde između poslovnog i privatnog, te da podseti da vam kolege u stvari nisu prijatelji i da ne bi trebalo da ih zlostavljate svojom privatnom euforijom, te problemima, i na kraju “SIDE HU$TLE,” koji, eto, ima oznaku za dolar, jer šta će ti posao ako nemaš keš.

