Linus Torvalds objavio Linux 5.13 kernel nakon samo sedam RC verzija

Linus Torvalds je objavio verziju 5.13 Linux kernela, nakon veoma uspešnog perioda razvoja koji je zahtevao samo sedam release candidate verzija. U svom nedeljnom „State of the Kernel“ obraćanju on je objavio da ne vidi razlog za dalje odlaganje objave nove verzije kernela.

Torvald je, takođe, rekao da je nova verzija „prilično velika“. To je, u stvari, 5.x verzija sa najvećim brojem prihvaćenih izmena (oko 16.000), koje je napravilo oko dve hiljade developera.

Najznačajnije izmene novog kernela su podrška za Apple-ov M1 čip, Microsoft Azure Network Adapter (alat koji olakšava kreiranje hibridnih mreža), poboljšana podrška za Advanced Configuration i Power Interfeace specifikacije na laptopu, bolja podrška za Microsoft Surface laptop računare, mnoga unapređenja u vezi RSIC-V podrške…

Izvor: The Register

